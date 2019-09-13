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Rusya’da rezillik! ‘Maçın Adamı’ seçilen oyuncuya AK-47!

Rusya'da yaşanan garip olaylara alışkınız ama böylesini ilk kez gördük. Izhstal Izhevsk buz hokeyi takımının oyuncusu Saveli Kononov, 3-2 kazandıkları Chelmet karşılaşmasında 'Maçın oyuncusu' seçildikten sonra soyunma odasında AK-47 ile poz verdi

SKOR DIŞ HABER 13 Eylül 2019 12:00

Rusya’nın buz hokeyi takımı Izhstal Izhevsk’in kalecisi Saveli Kononov’un Chelmet karşılaşması sonrasında soyunmda odasında otomatik silah AK-47 ile poz vermesi olay yarattı.

3-2 kazandıkları maçta kalesine gelen 38 şutun 36’sını kurtaran kaleci Kononov, takım arkadaşının oylaması sonucunda “Maçın adamı” seçildi.

Takım kaptanı yaptığı kısa konuşmanın ardından oyuncuya hediyesini takdim ederken oyuncular arasından birisinin “Kötü oynarsak bizi vuracaklar” şeklinde espri yaptığı duyuldu.

Silahın sahte mi ya da tam dolu mu olduğu bilinmezliğini korurken bu olay buz hokeyi takımları arasındaki ilginç hediyelerin ilki değil. Daha önce bazı takımlar da berber pelerini, Broadway şapkası ve Abraham Lincoln kostümü gibi hediyeler vermişti.

Son güncelleme 12:00 | 13 Eylül 2019
Izhstal Izhevsk Saveli Kononov
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