Rusya’da rezillik! ‘Maçın Adamı’ seçilen oyuncuya AK-47!

Rusya’nın buz hokeyi takımı Izhstal Izhevsk’in kalecisi Saveli Kononov’un Chelmet karşılaşması sonrasında soyunmda odasında otomatik silah AK-47 ile poz vermesi olay yarattı.

3-2 kazandıkları maçta kalesine gelen 38 şutun 36’sını kurtaran kaleci Kononov, takım arkadaşının oylaması sonucunda “Maçın adamı” seçildi.

Takım kaptanı yaptığı kısa konuşmanın ardından oyuncuya hediyesini takdim ederken oyuncular arasından birisinin “Kötü oynarsak bizi vuracaklar” şeklinde espri yaptığı duyuldu.

Silahın sahte mi ya da tam dolu mu olduğu bilinmezliğini korurken bu olay buz hokeyi takımları arasındaki ilginç hediyelerin ilki değil. Daha önce bazı takımlar da berber pelerini, Broadway şapkası ve Abraham Lincoln kostümü gibi hediyeler vermişti.

#Caps “Honest Abe Players’ Player of the Game” goes to @brookslaich pic.twitter.com/7x4kuMIaXT

No surprise, @SebastianAho gets the #Canes “Chop Wood, Carry Water” awards to go with his first-career goal puck. #Redvolution pic.twitter.com/ITPD57oqjx

— Carolina Hurricanes (@CanesNHL) November 13, 2016