Rıdvan Dilmen’den Falcao yorumu

Süper Lig’in 4. haftasında sahasında Kasımpaşa’yı, Radamel Falcao’nun golüyle 1-0 yenerek üst üste ikinci galibiyetini alan Galatasaray’ı yorumlayan Rıdvan Dilmen, Club Brugge maçı öncesi uyarıda bulundu. NTV’de yayınlanan ‘%100 Futbol’ programında konuşan Rıdvan Dilmen, Falcao’nun ise dünya çapında bir yıldız olduğunu söyledi.

Rıdvan Dilmen, Radamel Falcao ile ilgili “Falcao çok iyi bir oyuncu. Vuruşunda top auta gidiyordu ama gol oldu. Oldukça önemli, dünya yıldızı bir isim” değerlendirmesini yaptı.

Galatasaray’ın, Şampiyonlar Ligi’nde Club Brugge ile oynayacağı karşılaşma öncesi Kasımpaşa maçından dersler çıkarması gerektiğini belirten Rıdvan Dilmen, şunları söyledi:

“Saha dışı etkenlerinden sonra Galatasaray’ın performansının daha iyi olacağını bekliyordum. Demoralize başladıkları ligde puan olarak geride değiller. Galatasaray mutlaka form tutacak gibi bakabilirler ama temposu çok düşük. Club Brugge deplasmanı var. Galatasaray’ın bu maçtan dersler çıkarması lazım. Sert bir orta sahaları var ve taraftarları da baskı oluşturuyorlar.”

Ekrem İmamoğlu, Mustafa Cengiz`den loca talep etti, Sultanbeylili çocuklar Galatasaray maçını izledi! Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in geçtiğimiz Temmuz ayında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrik ziyareti yaptı. İmamoğlu, Cengiz'den, hayatlarında hiç stadyuma gitmemiş, yoksul çocukların maç izlemeleri için loca talebinde bulundu. İşte o loca talebi yerine geldi ve Sultanbeyli'nin Mecidiye Mahallesi'nde oturan 10 çocuk, İBB Başkanı İmamoğlu ile birlikte maç izleme şansına kavuştu. Çocuklar arasındaki tek kız olan Nurdan Aytekin, duygularını, “İlk kez geliyorum ben de maça. Çok beğendim her yeri. Televizyondan göründüğü gibi değilmiş. Buradan canlı izleyince daha heyecanlı” sözleriyle dile getirdi. İmamoğlu da çocukların arasında yaptığı konuşmada, “Onlar, benim daimi arkadaşlarım ve hemşehrilerim” dedi. İlgili Haberi Oku

“TAKIM SON OLAYLARDAN ETKİLENMİŞ”

Kasımpaşa maçında Galatasaray’ın skoru korumaya odaklandığının altını çizen Rıdvan Dilmen “Milli ara olduğunda gerçekten ligi özlüyoruz ama özlediğimizi ilk maçta alamadık. Galatasaray’ın skoru korumaya odaklandığı, lig standartlarında bir maç oldu. Donk hamlesi skor için geldi. Sütten ağzı yanmanın neticesi… Bunun sebepleri vardır. Takım son olaylardan etkilenmiş” ifadelerini kullandı.