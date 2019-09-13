Rıdvan Dilmen’den Falcao yorumu

Süper Lig’in 4. haftasında sahasında Kasımpaşa’yı, Radamel Falcao’nun golüyle 1-0 yenerek üst üste ikinci galibiyetini alan Galatasaray’ı yorumlayan Rıdvan Dilmen, Club Brugge maçı öncesi uyarıda bulundu. NTV’de yayınlanan ‘%100 Futbol’ programında konuşan Rıdvan Dilmen, Falcao’nun ise dünya çapında bir yıldız olduğunu söyledi.
Rıdvan Dilmen, Radamel Falcao ile ilgili “Falcao çok iyi bir oyuncu. Vuruşunda top auta gidiyordu ama gol oldu. Oldukça önemli, dünya yıldızı bir isim” değerlendirmesini yaptı.
Galatasaray’ın, Şampiyonlar Ligi’nde Club Brugge ile oynayacağı karşılaşma öncesi Kasımpaşa maçından dersler çıkarması gerektiğini belirten Rıdvan Dilmen, şunları söyledi:
“Saha dışı etkenlerinden sonra Galatasaray’ın performansının daha iyi olacağını bekliyordum. Demoralize başladıkları ligde puan olarak geride değiller. Galatasaray mutlaka form tutacak gibi bakabilirler ama temposu çok düşük. Club Brugge deplasmanı var. Galatasaray’ın bu maçtan dersler çıkarması lazım. Sert bir orta sahaları var ve taraftarları da baskı oluşturuyorlar.”
“TAKIM SON OLAYLARDAN ETKİLENMİŞ”
Kasımpaşa maçında Galatasaray’ın skoru korumaya odaklandığının altını çizen Rıdvan Dilmen “Milli ara olduğunda gerçekten ligi özlüyoruz ama özlediğimizi ilk maçta alamadık. Galatasaray’ın skoru korumaya odaklandığı, lig standartlarında bir maç oldu. Donk hamlesi skor için geldi. Sütten ağzı yanmanın neticesi… Bunun sebepleri vardır. Takım son olaylardan etkilenmiş” ifadelerini kullandı.