Necip Uysal’dan flaş Kosova hamlesi!

Beşiktaş'ın altyapısınsan yetişen ve yıllardır kaptanlık yapan Necip Uysal, A Milli Takım konusunda farklı bir karar alıyor. Kosova basınında yer alan özel haberde, tecrübeli futbolcunun avukatıyla beraber Kosova Futbol Federasyonu ile iletişime geçtiği bildirildi.

2016'dan bu yana FIFA ve UEFA üyesi kabul edilen Kosova, köklerine dönmek isteyen futbolculara kapılarını açıyor. Ayrıca 2016'dan beri futbolda tanındığı için de futbolcuların geçmiş dönemki milli takım sayıları sıkıntı çıkarmıyor.

Aile kökleri Kosova'ya dayanan Necip de milli takım tercihini bu yönde yapmak istiyor. Kosova tarafından da onaylanan bu durum sonrası Necip Uysal ve avukatları detaylı bir çalışma hazırlıyor.

GazeteOlle tarafından duyurulan habere göre, Necip ve Kosova buluşmasının EURO 2020 öncesi olması bekleniyor.