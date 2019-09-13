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Mustafa Cengiz derbi öncesi taraftarı uyardı! ‘Ajanlara dikkat edin’
Galatasaray

Mustafa Cengiz derbi öncesi taraftarı uyardı! ‘Ajanlara dikkat edin’

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe derbisi öncesi taraftara mesaj yollayarak "Taraftarımızın özellikle önümüzdeki iki maçta saha kapatmaya yönelik ajanlara ve provokasyonlara dikkat etmesini öneriyorum. Bir oyun varsa, biz bozarız.” dedi.

SKOR ÖZEL | Mesut Yıldırım 13 Eylül 2019 07:14

Mustafa Cengiz, sert açıklamalarda bulundu. 6. haftada iç sahada oynanacak Fenerbahçe derbisini ima ederek taraftarlara uyarıda bulunan Cengiz, “Taraftarımızın özellikle önümüzdeki iki maçta saha kapatmaya yönelik provokasyonlara ve ajanlara dikkat etmesini öneriyorum. Bir oyun varsa, biz bunu bozarız” dedi. TFF ve kurulların tavırlarının kendilerini rahatsız ettiğini vurgulayan Galatasaray Başkanı, şu ifadeleri kullandı:

ŞENOL GÜNEŞ'E SİTEM

“Burada Galatasaray'ın önünün kesilmek istendiğine yönelik bir eğilim seziyoruz. Biri (Fikret Orman) çıkıyor ‘Son iki şampiyonluk şaibelidir' diyor, iki hakemi gösteriyor. Bu ara zaten Kulüpler Birliği'ne birlik demeye dilim varmıyor, içerisinde bir takımın olmadığı (Galatasaray) yer birlik olmaz; bizim için yok hükmündedir. Şenol Hoca'yı görünce serzenişte bulunabiliriz. ‘Emre Mor, Adem Büyük ve Şener'i alabilirdiniz' diyebilirim.”

Son güncelleme 07:45 | 13 Eylül 2019
derbi Fenerbahçe galatasaray Mustafa Cengiz
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