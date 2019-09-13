Mustafa Cengiz derbi öncesi taraftarı uyardı! ‘Ajanlara dikkat edin’

Mustafa Cengiz, sert açıklamalarda bulundu. 6. haftada iç sahada oynanacak Fenerbahçe derbisini ima ederek taraftarlara uyarıda bulunan Cengiz, “Taraftarımızın özellikle önümüzdeki iki maçta saha kapatmaya yönelik provokasyonlara ve ajanlara dikkat etmesini öneriyorum. Bir oyun varsa, biz bunu bozarız” dedi. TFF ve kurulların tavırlarının kendilerini rahatsız ettiğini vurgulayan Galatasaray Başkanı, şu ifadeleri kullandı:

ŞENOL GÜNEŞ'E SİTEM

“Burada Galatasaray'ın önünün kesilmek istendiğine yönelik bir eğilim seziyoruz. Biri (Fikret Orman) çıkıyor ‘Son iki şampiyonluk şaibelidir' diyor, iki hakemi gösteriyor. Bu ara zaten Kulüpler Birliği'ne birlik demeye dilim varmıyor, içerisinde bir takımın olmadığı (Galatasaray) yer birlik olmaz; bizim için yok hükmündedir. Şenol Hoca'yı görünce serzenişte bulunabiliriz. ‘Emre Mor, Adem Büyük ve Şener'i alabilirdiniz' diyebilirim.”