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MAÇ SONUCU | Balıkesirspor Ümraniyespor 2-0 | Balıkesirspor ilk yarıda
TFF 1.Lig

MAÇ SONUCU | Balıkesirspor Ümraniyespor 2-0 | Balıkesirspor ilk yarıda

Balıkesirspor, sahasında konuk ettiği Ümraniyespor'u ilk yarıda bulduğu gollerle mağlup etti. Ümraniyespor, 66. dakikada Serkan Göksu'nun kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı.

13 Eylül 2019 22:32

TFF 1. Lig’in 4. haftasında Balıkesirspor, Ümraniyespor’u 2-0 mağlup etti. Balıkesirspor’un golleri 4. dakikada Foxi ve 32. dakikada Glumac’tan geldi. Ümraniyespor’da Serkan Göksu, 66. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Bülent Birincioğlu, Uygar Bebek, Serdar Diyadin

Balıkesirspor: Vukovic, Oğuzhan Çapar, Doğa İşeri, Furkan Çil, Foxi, Okan Alkan, Otoo, Rahmi Anıl Başaran (Dk. 68 Serdar Güncü), Glumac, Mrsic (Dk. 78 Malle), İbrahim Halil Çolak (Dk. 59 Celal Emir Dede)

Ümraniyespor: Burak Öğür, Timur Temeltaş (Dk. 46 Muhammed Gönülaçar), Nouri, Emircan Altıntaş, Akabueze, Fernandes, Gökhan Süzen, Serkan Göksu, Alaaddin Okumuş, Gimbert (Dk. 46 Gomis), Tarık Tekdal (Dk. 72 Lazar)

Goller: Dk. 4 Foxi, Dk. 32 Glumac (Balıkesirspor)

Kırmızı kart: Dk. 66 Serkan Göksu (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 14 Fernandes, Dk. 32 Tarık Tekdal, Dk. 80 Emircan Altıntaş (Ümraniyespor), Dk. 47 Mrsic, Dk. 61 Oğuzhan Çapar, Dk. 77 Okan Alkan, Dk. 87 Vukovic, Dk. 88 Serdar Güncü, Dk. 90+1 Malle (Balıkesirspor)

Son güncelleme 22:32 | 13 Eylül 2019
balıkesirspor Ümraniyespor
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