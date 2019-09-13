Lemina’nın ilk yarıda oyundan çıkma nedeni belli oldu

Süper Lig’in 4. haftasında Galatasaray’ın sahasında Kasımpaşa’yı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada ilk kez sarı-kırmızılı formayı giyen Lemina, ilk yarı sona ermeden oyundan çıktı. Maçın 30. dakikasında yerini Ömer Bayram’a bırakan Lemina, karşılaşmanın ardından beIN Sports’a yaptığı açıklamada neden oyundan çıktığını anlattı.

Lemina, yapığı açıklamada “Şu anda iyiyim. Fiziksel olarak bir sakatlığım yok. Mide bulantısı yaşadığım için çıktım. Şu anda iyiyim” dedi.

Ekrem İmamoğlu, Mustafa Cengiz`den loca talep etti, Sultanbeylili çocuklar Galatasaray maçını izledi! Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in geçtiğimiz Temmuz ayında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrik ziyareti yaptı. İmamoğlu, Cengiz'den, hayatlarında hiç stadyuma gitmemiş, yoksul çocukların maç izlemeleri için loca talebinde bulundu. İşte o loca talebi yerine geldi ve Sultanbeyli'nin Mecidiye Mahallesi'nde oturan 10 çocuk, İBB Başkanı İmamoğlu ile birlikte maç izleme şansına kavuştu. Çocuklar arasındaki tek kız olan Nurdan Aytekin, duygularını, “İlk kez geliyorum ben de maça. Çok beğendim her yeri. Televizyondan göründüğü gibi değilmiş. Buradan canlı izleyince daha heyecanlı” sözleriyle dile getirdi. İmamoğlu da çocukların arasında yaptığı konuşmada, “Onlar, benim daimi arkadaşlarım ve hemşehrilerim” dedi. İlgili Haberi Oku

Galatasaray’da ilk kez forma giymenin güzel bir duygu olduğunun da altını çizen Lemina “İyi bir maç geçirdim. Dünyada eşi benzeri olmayan bir atmosferdi. Taraftarımızın desteği arkamızda olduğu sürece maçlarımızı kazanacağız” ifadelerini kullandı.