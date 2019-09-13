Kötü haberi Pep Guardiola açıkladı: Laporte 6 ay yok

İngiltere Premier Lig’in son şampiyonu Manchester City’deki sakatlık haberi Pep Guardiola’nın canını sıktı. İspanyol menajer, ilk 11’in vazgeçilmez stoperi Aymeric Laporte’un 6 ay sahalardan uzak kalacağını belirtti.

Guardiola, ligin 4. haftasında Brighton ile oynanan maçın 37. dakikasında sahayı sedye ile terk eden Fransız stoper hakkında konuştu. Ciddi bacak sakatlığı yaşayan oyuncu Şubat ayından önde dönemeyecek.

Norwich City ile oynanacak maç öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Guardiola, Laporte’un durumu sorulduğunda, “5 ay, 6 ay, gelecek yıl… Şubat ayında dönecektir” dedi.

Guardiola, uzun süredir sakat olan sol bek Benjamin Mendy için ise, “Kendisi iyi. Dizi iyileşti ve umuyoruz ki birkaç maç sonrasında oynayacak. Dikkatli davranıyoruz ve emin olmak istiyoruz” diye konuştu.