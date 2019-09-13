Kevin Prince Boateng’in garip itirafları: ‘Mutlu olmak için 3 araba alıyordum’

İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina’nın dünya yıldızı oyuncusu Kevin Prince Boateng, İngiltere’de Tottenham forması giydiği günlerde yaşadığı zorlukları anlattı.

2007 yılında altyapısında yetiştiği Hertha Berlin’den Tottenham’a transfer olan Gana asıllı Alman futbolcu 7.90 milyon Euro’ya büyük umutlarla transfer edilmişti.

İngiltere’de kaldığı iki yılda beklenileni veremeyen Boateng, sadece 14 maçta forma giyerken Ocak 2009’da Dortmund’a kiralık olarak gönderildikten sonra sezon sonunda Portsmouth ile sözleşme imzaladı.

La Repubblica’ya özel bir röportaj veren tecrübeli futbolcu Tottenham’daki günleri ve takımdan ayrılış süreciyle ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu.

Geçmişte futbolu bir iş olarak görmediğini söyleyen Boateng, “Aptalın tekiydim. Yetenekliydim ama antrenmanlarda çok az çalışıyordum. Sahada en fazla 1 saat kalıyorum. İdmana son gelen ve ilk çıkan ben oluyordum. Arkadaşlarımla dışarı çıkıyordum. Param vardı ve kral gibiydim. Asla spor salonuna gitmezdim. Bunlar kariyerimi değiştirdi” ifadelerini kullandı.

Tottenham’da mutsuz olduğunu ve bunu parayla telafi etmeye çalıştığını söyleyen Boateng, “Tottenham’dayken bir günde 3 araba aldım. Lamborghini, Hummer ve Cadillac. Gençlere şunu söyleyebilirim; mutluluğu satın alamazsınız” yorumunda bulunarak yaptığı hataların farkında olduğunu dile getirdi.

Ailevi problemleri olduğunu da ekleyen yıldız futbolcu, “Oynamıyordum, ailemle ilgili sorunlarım vardı ve kadro dışı kalmıştım. Mutluluğu materyal şeylerde arıyordum. O yüzden araba satın alıp duruyordum” dedi.

Kariyeri boyunca yaklaşık 12 takım değiştiren Boateng, son yıllarda formda bir görüntü sergiliyor. Portsmouth’tan sonra Genoa, Milan, Schalke, Las Palmas, E. Frankfurt, Sassuolo, Barcelona gibi takımlarda forma giyen deneyimli isim bu sezon başında Fiorentina ile sözleşme imzaladı.