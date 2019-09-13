Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş: ‘Böyle devam edersek…’

Süper Lig’de dördüncü haftanın açılış maçında Galatasaray’a deplasmanda 1-0 mağlup olan Kasımpaşa’da Teknik Direktör Kemal Özdeş açıklamalarda bulundu. Özdeş, “80-90 arası kenarlara çabuk inebilseydik, daha farklı olabilirdi. Topları heba ettik. Maçın biraz daha fazla 0-0 gitmesi gerekiyor ki biz geniş alan takımıyız. Kötü sonuçlar aldık ama oyundan memnunum. Böyle devam edersek kazanmaya başlayacağımızı düşünüyorum” dedi.

Özdeş, “İlk bölümde Galatasaray baskısı olabilirdi. İlk 15 dakika istediğimiz gibi oynadık. Kalemizden uzakta karşıladık. Kazandığımız toplarda geniş alan bulduk. Birkaç topta acele ettik. Gol yediğimiz ana kadar birkaç pozisyon verdik” ifadelerini kullandı. Kasımpaşa’nın ligde oynanan dört maçta 1 puanı bulunuyor.

Galatasaray`ın evindeki yenilmezlik serisi 38 maça çıktı Galatasaray, Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etmesiyle birlikte Türk Telekom Stadyumu'ndaki yenilmezliğini 38 karşılaşmaya çıkardı. İlgili Haberi Oku