CANLI MAÇ İZLE: Galatasaray Kasımpaşa maçı canlı yayın

Lige iyi başlayamayan Galatasaray bu akşam Kasımpaşa’yı ağırlayacak. Taraftarlar heyecan içinde Galatasaray Kasımpaşa maçının canlı yayınını bekliyor. Haberimizden Galatasaray Kasımpaşa maçının canlı izleme linkine ulaşabilirsiniz.

GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE

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İki ekip arasında geride kalan 30 lig maçından 19’unu Galatasaray kazandı, 6 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 5 kez galip geldi. Galatasaray’ın 62 golüne, Kasımpaşa 29 golle yanıt verdi. Geçen sezonki maçları Galatasaray, evinde ve deplasmanda aynı skorla 4-1 kazandı.

TÜRK TELEKOM STADI’NDAKİ MAÇLAR

Galatasaray ile Kasımpaşa, 15 Ocak 2011’de hizmete giren Türk Telekom Stadı’nda Süper Lig’de 8 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, yeni stadında Kasımpaşa’yı 6 kez yenerken, lacivert-beyazlılar deplasmanda 2 kez 3 puana ulaştı. Taraflar arasında Türk Telekom Stadı’ndaki müsabakalarda meşin yuvarlak toplam 30 kez filelerle buluştu, Galatasaray 18, Kasımpaşa 12 kez gol sevinci yaşadı.

EN FARKLI SKORLAR

Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından büyük üstünlük kurduğu rakibini bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi. Kasımpaşa ise 2013-2014 sezonunda Türk Telekom Stadı’ndaki maçta 4-0 galip geldi. CANLI | Galatasaray 0-0 Kasımpaşa (İlk yarı oynanıyor) Galatasaray Kasımpaşa maçı ile Süper Lig`de milli ara sona eriyor ve 4. hafta heyecanı başlıyor. Lige istediği gibi başlayamayan iki ekip 3 puan mücadelesi veriyor. Ev sahibi Galatasaray`da Radamel Falcao 11`de. Galatasaray Kasımpaşa maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR`da. Galatasaray Kasımpaşa maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer almakta. İlgili Haberi Oku