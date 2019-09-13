Galatasaray’ın evindeki yenilmezlik serisi 38 maça çıktı

Galatasaray, Süper Lig'de Kasımpaşa galibiyetiyle birlikte evindeki yenilmezliğine devam etti. Sarı-kırmızılılar, bu maçla birlikte ligde Türk Telekom Stadyumu'ndaki son 38 karşılaşmada da rakiplerine 3 puan kaptırmadı. Aslan, söz konusu maçlarda 32 kez rakiplerini mağlup ederken, 6 kez de berabere kaldı.

Cim Bom, Süper Lig'de sahasında en son 2016-2017 sezonunda Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olmuştu. Galatasaray, bu alanda hem ligin devam eden en uzun yenilmezlik serisini hem de kendi tarihinin en uzun iç saha yenilmezlik serisini elinde bulunduruyor.

MAÇ SONUCU | Galatasaray 1-0 Kasımpaşa Galatasaray Kasımpaşa maçı ile Süper Lig`de milli ara sona erdi. Haftanın açılış maçında Galatasaray, konuğu Kasımpaşa karşısında yeni golcüsü Radamel Falcao ile güldü. Falcao, 37`de attığı golle Galatasaray`a 3 puanı getirdi. Aslan 7 puana çıktı, Paşa ise 1 puanda kaldı. İlgili Haberi Oku