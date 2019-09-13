Galatasaray taraftarından TFF’ye tepki

Galatasaray taraftarları, Süper Lig’in 4. haftasında Kasımpaşa ile oynanan maçta, son dönemde yaşanan olaylara pankartlarla tepki gösterdi. Fatih Terim’in cezasını ve Türkiye Futbol Federasyonu’nu (TFF) eleştiren taraftarlar, “Yönetimi, futbolcusu, taraftarı, Fatih Terim ayarı… Biz buradayız, durdursanıza hadi Galatasaray’ı”, “Galatasaray tek, siz hepiniz”, “Şampiyon olduğumuzda da basiretiniz bağlanacak”, “Galatasaray’ın Galatasaraylıdan başka dostu yoktur” pankartları açtı.

Taraftarlar ayrıca maçın ilk 3 dakikasında koltuklardan kalkmayıp, sessiz kalarak oturma eylemi gerçekleştirdi.

FATİH TERİM TRİBÜNDE

Galatasaray´da PFDK tarafından 3 maç ceza verilen teknik direktör Fatih Terim, karşılaşmayı tribünden takip etti. Sarı kırmızılılarda antrenörler Ümit Davala ve Hasan Şaş da cezaları nedeniyle kulübedeki yerini alamadı. Galatasaray´da Levent Şahin takımın başında maça çıktı.

Damat düğünde Radamel Falcao forması giydi, Kolombiyalı cevap verdi Galatasaray`ın yeni golcüsü Radamel Falcao, Antalya`da bir düğünde arkadaşlarının hediyesi olan, isminin yazılı olduğu 9 numaralı formayı giyen damat ve geline sosyal medyadan Yeni çiftimiz için en iyisini diliyorum. Sonsuza kadar aşk! mesajı gönderdi. Paylaşım sonrası videoları binlerce kez paylaşılan gelin, damat ve arkadaşı, Falcao`nun güzel jestine, Yeni transferimizden bol gol bekliyoruz. Sonsuza kadar aşk Galatasaray sözleriyle, teşekkür etti. İlgili Haberi Oku

TRİBÜNLER DOLDU

Zorlu karşılaşmada takımlarını desteklemek için karşılaşmaya gelen taraftarlar, tribünlerin neredeyse tamamını doldurdu. Oyuncuların ısınması sırasında büyük coşkuyla takımlarına destek veren sarı kırmızılı taraftarlar, özellikle yeni transferlere büyük ilgi gösterdi.

Öte yandan sarı kırmızılı taraftarlar, mücadelenin başında protesto olarak tezahürat yapmadı ve ayağa kalkmadı.