Galatasaray taraftarından TFF’ye tepki

Galatasaray taraftarları, Süper Lig’in 4. haftasında Kasımpaşa ile oynanan maçta, son dönemde yaşanan olaylara pankartlarla tepki gösterdi. Fatih Terim’in cezasını ve Türkiye Futbol Federasyonu’nu (TFF) eleştiren taraftarlar, “Yönetimi, futbolcusu, taraftarı, Fatih Terim ayarı… Biz buradayız, durdursanıza hadi Galatasaray’ı”, “Galatasaray tek, siz hepiniz”, “Şampiyon olduğumuzda da basiretiniz bağlanacak”, “Galatasaray’ın Galatasaraylıdan başka dostu yoktur” pankartları açtı.
Taraftarlar ayrıca maçın ilk 3 dakikasında koltuklardan kalkmayıp, sessiz kalarak oturma eylemi gerçekleştirdi.
FATİH TERİM TRİBÜNDE
Galatasaray´da PFDK tarafından 3 maç ceza verilen teknik direktör Fatih Terim, karşılaşmayı tribünden takip etti. Sarı kırmızılılarda antrenörler Ümit Davala ve Hasan Şaş da cezaları nedeniyle kulübedeki yerini alamadı. Galatasaray´da Levent Şahin takımın başında maça çıktı.
TRİBÜNLER DOLDU
Zorlu karşılaşmada takımlarını desteklemek için karşılaşmaya gelen taraftarlar, tribünlerin neredeyse tamamını doldurdu. Oyuncuların ısınması sırasında büyük coşkuyla takımlarına destek veren sarı kırmızılı taraftarlar, özellikle yeni transferlere büyük ilgi gösterdi.
Öte yandan sarı kırmızılı taraftarlar, mücadelenin başında protesto olarak tezahürat yapmadı ve ayağa kalkmadı.