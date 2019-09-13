Galatasaray Kasımpaşa maçı saat kaçta? Falcao Kasımpaşa maçında oynayacak mı?

Süper Lig 4. hafta açılış maçında Galatasaray Kasımpaşa saat kaçta karşı karşıya gelecek? Galatasaray Kasımpaşa maçında heyecan yaratan konulardan biri de Falcao’nun ilk defa sahada olacak olması. Tahminlere göre Falcao, Kasımpaşa karşısında ilk 11’de sahaya çıkacak. Galatasaray'da cezalı olan teknik direktör Fatih Terim, yardımcı antrenörler Ümit Davala ve Hasan Şaş ile futbolcular Seri, Emre Mor ve Andone karşılaşmada görev yapamayacak.

GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA?

Türk Telekom Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

KASIMPAŞA LİGDE 10 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Sarı-kırmızılılar, ilk üç haftada 4 puanla 9. basamakta yer alırken, rakip Kasımpaşa ise 2 yenilgi 1 beraberlikle 16. sırada kaldı. Lacivert-beyazlı ekibin ligdeki son 10 maçında galibiyet alamaması dikkat çekiyor.

GALATASARAY’DA 6 EKSİK

Kasımpaşa maçı öncesi Teknik Direktör Fatih Terim, yardımcı hocalar Ümit Davala ve Hasan Şaş cezası nedeniyle kulübede olamayacak. Levent Şahin ise kulübede yer alacak. Konya maçında atılan Seri ile Kayseri’de kırmızı gören Emre Mor da yok. Yeni transfer Andone ise İngiltere’de Brighton formasıyla gördüğü kırmızı kartın cezasını çekecek.