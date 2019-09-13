Galatasaray Kasımpaşa canlı! Galatasaray Kasımpaşa maçı ile Süper Lig’de 4. hafta heyecanı başlıyor. Milli aradan sonra yeniden alevlenen Süper Lig heyecanında Galatasaray, seyircisi önünde Kasımpaşa’yı konuk ediyor. Lige istediği girişi yapamayan iki takımın mücadelesinde 4 puanla 9. sıradaki Galatasaray da, 1 puanla 16. sıradaki Kasımpaşa da galibiyet istiyor. Galatasaray Kasımpaşa maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da. Galatasaray Kasımpaşa maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer almakta.

GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI İLK 11’LER

STAT: Türk Telekom

SAAT: 20:30

HAKEM: Ali Palabıyık

YAYIN: beIN SPORTS HD 1

GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Belhanda, Lemina, Feghouli, Babel, Falcao

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

KASIMPAŞA: Fatih, Hafez, Ben Youssef, Veysel, Popov, Khalili, Aytaç, İlhan, Hajrodinovic, Quaresma, Thiam

TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş

Gözler Radamel Falcao’da!

Galatasaray’da yeni transferlerden Lemina ve Radamel Falcao ilk kez sahaya çıkıyor. Kasımpaşa’da ise Ricardo Quaresma’nın ilk kez 11’de… Ev sahibi ekipte Fatih Terim ile yardımcıları Ümit Davala ve Hasan Şaş cezalı. Kasımpaşa maçında Galatasaray’ın başında yardımcı antrenör Levent Şahin yer alıyor.

Galatasaray’da kırmızı kart cezalısı Jean Michael Seri ile Emre Mor, Kasımpaşa maçının kadrosunda yer alamıyor. Galatasaray’ın yeni transferlerinden Florin Andone de İngiltere’de forma giydiği Brighton’ın Southampton ile oynadığı mücadelede gördüğü kırmızı kart sonrası 3 maç men cezası almıştı. 3 maçlık cezasının 2’sini Galatasaray’a transfer olmadan çeken Andone, Kasımpaşa karşılaşmasıyla cezasını tamamlıyor.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz`den Emlak Konut açıklaması! Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray camiası hiçbir zaman durup dururken şampiyonluğu kaybetse bile hiçbir camiaya, hiçbir şampiyonluğa laf etmemiştir. Galatasaray, kendine saldırılmadıkça beyefendiliğini, asaletini korumuştur. Biz bütün rakiplerimizden bunu bekliyoruz dedi. Öte yandan Emlak Konut konusuna değinen Cengiz, Görüşmeler devam ediyor ama biz çeşitli yollar arıyoruz bu fesih sürecinde. Her iki taraf için de en uygun çözümü bulmaya çalışıyoruz. ifadelerini kullandı İlgili Haberi Oku