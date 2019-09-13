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Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu’nun son durumu!
Fenerbahçe

Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu’nun son durumu!

Spor Toto Süper Lig 4. hafta karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun durumu Pazar günü yapılacak antrenmanda belli olacak.

SKOR ÖZEL | Sercan Hamzaoğlu 13 Eylül 2019 15:31

Fenerbahçe’nin tecrübeli futbolcusu Emre Belözoğlu sırt ve bel ağrıları nedeniyle bugün yapılan antrenmanı düz koşuyla tamamlarken son durumu Pazar sabahı yapılacak kontroller sonrasında belli olacak.

Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre; A Milli Takım’ın Moldova ile oynadığı maçta ağrıları nedeniyle forma giymeyen 39 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusunun Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyip giymeyeceği belirsizliğini koruyor.

Cuma günü yapılan sabah antrenmanını düz koşu ve özel program eşliğinde takımdan ayrı yapan Emre Belözoğlu, Pazar sabahı kontrolden geçecek ve maç kadrosunda olup olmayacağı netlik kazanacak.

Ligde oynadığı ilk 3 maçı kazanan Alanyaspor zirvede yer alırken sarı lacivertliler ikinci sırada bulunuyor.

Son güncelleme 15:36 | 13 Eylül 2019
emre belözoğlu Fenerbahçe
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