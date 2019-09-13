Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu’nun son durumu!

Fenerbahçe’nin tecrübeli futbolcusu Emre Belözoğlu sırt ve bel ağrıları nedeniyle bugün yapılan antrenmanı düz koşuyla tamamlarken son durumu Pazar sabahı yapılacak kontroller sonrasında belli olacak.

Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre; A Milli Takım’ın Moldova ile oynadığı maçta ağrıları nedeniyle forma giymeyen 39 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusunun Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyip giymeyeceği belirsizliğini koruyor.

Cuma günü yapılan sabah antrenmanını düz koşu ve özel program eşliğinde takımdan ayrı yapan Emre Belözoğlu, Pazar sabahı kontrolden geçecek ve maç kadrosunda olup olmayacağı netlik kazanacak.

Ligde oynadığı ilk 3 maçı kazanan Alanyaspor zirvede yer alırken sarı lacivertliler ikinci sırada bulunuyor.