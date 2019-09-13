Falcao gol attı Metin Oktay anons edildi

Galatasaray, Süper Lig’in 4. haftasında Kasımpaşa’yı tek golle geçti.Sarı-kırmızılı takım, ilk yarıda Radamel Falcao’nun golüyle 1-0 üstünlük yakaladı. İkinci yarıda iki önemli fırsatı değerlendiremeyen Galatasaray, sahadan 1-0 üstünlükle ayrıldı. Galatasaray, Kasımpaşa karşısında golünü Metin Oktay için attı. Sarı-kırmızılı oyuncu Falcao’nun fileleri havalandırmasının ardından golün sahibi olarak Metin Oktay anons edildi.

Süper Lig’in 4. haftasında üst üste ikinci kez kazanan Galatasaray, puanını 7’ye çıkardı. Kasımpaşa’yı 1-0 mağlup eden Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda Belçika ekibi Club Brugge ile yapacağı karşılaşma öncesinde moral buldu.

METİN OKTAY UNUTULMADI

Türk futbolu ve Galatasaray’ın unutulmaz futbolcularından Taçsız Kral lakaplı Metin Oktay, vefatının 28. yıl dönümünde unutulmadı. Kasımpaşa ile Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Galatasaraylı taraftarlar, ‘Taçsız kral Metin Oktay tek aşkıydı Galatasaray, senin gibi Cimbomluyu unutur mu bu taraftar?' ve ‘Seni sevenleri bir kez üzdün! 13.09.1991'pankartları astı.

Taraftar ayrıca Metin Oktay için tezahüratlarda bulundu.

Öte yandan stattaki skorboard’lardan Metin Oktay'ın eski görüntüleri yayınlandı.

FALCAO GOLLE BAŞLADI

Galatasaray’ın transferi için uzun uğraşlar verdiği Radamel Falcao, sarı-kırmızılı kariyerine golle başladı. Kolombiyalı futbolcu 38. dakikada rakibine de çarpan topu filelerle buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi. Fazla topla buluşamayan Falcao, 80. dakikada önemli bir fırsatı değerlendiremedi.

Falcao, 90. dakikada yerini Ryan Donk’a bıraktı. Kolombiyalı futbolcu, maç sonucu taraftarlara üçlü çektirdi.

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SAHASINDA BİLEĞİ YİNE BÜKÜLMEDİ

Galatasaray, Süper Lig’de sahasındaki en uzun süreli yenilmezlik serisini Kasımpaşa karşısında da sürdürdü. Sarı-kırmızılı takım, Türk Telekom Stadı’nda çıktığı son 38 lig maçında rakiplerine mağlup olmadı.

Süper Lig’de evindeki son mağlubiyetini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında, 6 Mayıs 2017’de 3-1’lik skorla Kasımpaşa karşısında yaşayan Galatasaray, daha sonra taraftarı önünde çıktığı 38 müsabakanın 32’sini kazanırken, 6’sında berabere kaldı.

İLK KEZ GOL YEMEDİ

Galatasaray, bu sezon Süper Lig’de ilk kez kalesini gole kapatmayı başardı.

Ligin ilk haftasında Yukatel Denizlispor’a 2-0 yenilen sarı-kırmızılı ekip, ardından evinde oynadığı maçta Konyaspor ile de 1-1 berabere kalmıştı. Galatasaray, ligin 3. haftasındaki İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasını 3-2 kazanabilmişti.