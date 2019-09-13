Dünya Kupası’nda finali adı Arjantin-İspanya! Scola şov yaptı

2019 FIBA Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin ile Fransa karşılaştı. Finalde İspanya’nın karşısına ise rakibini Scola’nın süper oyunuyla 80-66 yenen Arjantin çıkacak.
ABD’yi yenerek büyük sükse yapan Fransa, Sırbistan’ı sahadan silen Güney Amerika temsilcisi karşısında etkili olamadı. Parkeye ağırlığını ve 39 yaşın getirdiği tecrübeyi koyan Luis Scola, 28 sayı-13 ribaunt performansı final biletinde büyük etki etti.
FIBA Dünya Kupası’nda Arjantin ile İspanya Pazar günü TSİ 15.00’da karşı karşıya gelecek.
1. PERİYOT: 21-18
2. PERİYOT: 18-14
3. PERİYOT: 21-16
4. PERİYOT: 20-18