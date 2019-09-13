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Dünya Kupası’nda finali adı Arjantin-İspanya! Scola şov yaptı
Milli Takımlar

Dünya Kupası’nda finali adı Arjantin-İspanya! Scola şov yaptı

Arjantin, Fransa'yı 39 yaşındaki Luis Scola'nın 28 sayı ve 13 ribauntluk performansıyla yıldızlaştığı maçta 80-66 mağlup ederek Dünya Kupası'nda finale yükseldi.

13 Eylül 2019 16:55

2019 FIBA Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin ile Fransa karşılaştı. Finalde İspanya’nın karşısına ise rakibini Scola’nın süper oyunuyla 80-66 yenen Arjantin çıkacak.

ABD’yi yenerek büyük sükse yapan Fransa, Sırbistan’ı sahadan silen Güney Amerika temsilcisi karşısında etkili olamadı. Parkeye ağırlığını ve 39 yaşın getirdiği tecrübeyi koyan Luis Scola, 28 sayı-13 ribaunt performansı final biletinde büyük etki etti.

FIBA Dünya Kupası’nda Arjantin ile İspanya Pazar günü TSİ 15.00’da karşı karşıya gelecek.

13 Eylül 2019 Dünya Kupası`nda ilk finalist İspanya İspanya, Avustralya`yı iki uzatmaya giden yarı final mücadelesinde 95-889 yenerek FIBA Dünya Kupası`nda finale yükseldi. İlgili Haberi Oku

1. PERİYOT: 21-18

2. PERİYOT: 18-14

3. PERİYOT: 21-16

4. PERİYOT: 20-18

Son güncelleme 17:00 | 13 Eylül 2019
2019 FIBA Dünya Kupası arjantin fransa
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