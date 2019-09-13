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Didier Drogba’nın hedefi büyük! ‘Vizyonum hocalıktan çok daha önde’
İngiltere Premier Lig

Didier Drogba’nın hedefi büyük! ‘Vizyonum hocalıktan çok daha önde’

Fildişi Sahili Futbol Federasyonu başkanlığı için adaylığını duyuran efsane golcü Didier Drogba, kararının gerekçelerini ilginç ifadelerle paylaştı.

13 Eylül 2019 11:33

Unutulmaz santrforlar arasına adını yazdıran Didier Drogba, kramponlarını astıktan sonra yeni bir misyona soyunmuş ve Fildişi Sahili Futbol Federasyonu başkanlığı için aday olduğunu duyurmuştu. Aktif futbolculuk döneminde hafızalara kazınan gollere imzasını atan 41 yaşındaki efsane, Fildişi Sahili’nin başkenti Abidjan’da düzenlediği basın toplantısında kararının gerekçelerini kamuoyu ile paylaştı.

Kariyeri boyunca Guingamp, Marsilya, Chelsea ve Galatasaray formaları altında futbol resitali sunan Drogba, “Açıkçası teknik direktörlük yapmak istemiyorum hatta ilgilenmiyorum. Bir lider olduğumu düşünüyorum. Bence vizyonum, teknik adamlık rolünden çok daha önde. Teknik direktörlük sadece bir kulübe katkı yapmayı sağlar. Oysa ki ben, bir ulusa etki etmek istiyorum. Federasyon başkanlığını iyi yapacağımı ve Fildişi Sahili futboluna önemli katkılar sağlayacağımı düşünüyorum” dedi.

Drogba’nın federasyon başkanlığı seçiminde en güçlü rakibinin futbolculuk günlerinde Auxerre, Lens ve PSG’nin formalarını giyen Bonaventure Kalou olması bekleniyor.

Son güncelleme 11:33 | 13 Eylül 2019
didier drogba galatasaray
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