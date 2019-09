Damat düğünde Radamel Falcao forması giydi, Kolombiyalı cevap verdi

Sarı-kırmızılıların Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, Antalya’da bir düğünde arkadaşlarının hediyesi olan, isminin yazılı olduğu 9 numaralı Galatasaray formasını giyen damada ve geline mesaj gönderdi. Twitter’dan yayınlanan düğün görüntülerine resmi hesabından cevap veren Falcao, “Yeni çiftimiz için en iyisini diliyorum. Sonsuza kadar aşk!” ifadelerini kullandı. Falcao’nun bu cevabı sonrası düğündeki söz konusu video binlerce kez paylaşıldı. Antalya’da yaşayan çift, paylaşımdan sonra Galatasaray taraftarının ve futbolseverlerin kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı çok memnun olduklarını söyledi.

Düğünde damada Falcao’nun 9 numaralı formasını hediye eden Murat Karakuş, Galatasaray taraftarı olarak futbolcunun transferini 62 gün beklediklerini anlattı. Transferi heyecanla bekledikleri süreçte damada Falcao forması hediye edeceği sözünü verdiğini dile getiren Karakuş, düğün günü Falcao formasının satışa çıkması nedeniyle arkadaşına takı olarak forma verdiğini söyledi. Hediyesine damadın çok sevindiğini vurgulayan Karakuş, “Sonrasında Falcao’nun mesajla karşılık vermesini beklemiyorduk. Bizi çok mutlu etti. Bu, Galatasaray’ın ne kadar his takımı olduğunun göstergesi” dedi.

‘Falcao’nun mesajı bizi çok sevindirdi!’

Düğünde Galatasaray’ın şarkısı çalarken tepside forma hediye edilmesine ilk etapta çok şaşırdığını, sonrasında çok sevindiğini anlatan damat Ramazan Ak (24) ise “Forma hediyesi bekliyordum ama zamanını bilmiyordum. Düğünümde takı yerine forma hediye etmesi benim için çok anlamlı oldu. Fanatik Galatasaray taraftarı olduğum için forma hediyesinin maneviyatı benim için çok fazla. Düğün görüntülerimizin sosyal medyada paylaşılmasının ardından yapılan yorumlar beni çok mutlu etti. Falcao’nun mesajı bizi çok sevindirdi. Mesajı biz de paylaşmaya başladık. İnsanların bizi tanıması ve tebrik mesajı göndermesi bizi çok mutlu etti” diye konuştu.

I wish the best for the new couple! Love forever !_

— Radamel Falcao (@FALCAO) September 9, 2019