Cenk Tosun’un sırrı Barselona’da!

A Milli Takım’ın Moldova’yı 4-0 yendiği maçta 2 gole imza atan Cenk Tosun, geçtiğimiz aylarda dizinden yaşadığı ciddi sakatlığı; Manchester City Menajeri Guardiola’nın eski doktoru, Everton’dan takım arkadaşı Gylfi Sigurdsson ve Beşiktaş’ta beraber oynadığı Andres Beck’in tavsiyeleriyle geride bırakırken adeta yeniden doğdu.

Fransa maçı öncesi dizinden sakatlanan ve çapraz bağları kopma noktasına gelen Cenk ameliyat seçeneğini bırakarak Barselona’da tedaviye girdi. Aynı sakatlığı yaşayan Beck ve Sigurdsson’un ameliyat olmadan futbol hayatlarına devam ettiklerini öğrenen milli golcü bu konuyu doktor Ramon Bertomeo’ya açtı.

Cenk’e geniş kapsamlı bir inceleme yapan doktor, diz kaslarının güçlü olduğunu söyleyerek ameliyatsız tedaviyi denemesini tavsiye etti.

SILVA’DAN DESTEK

Uzun tedavi sürecinin ardından antrenmanlarda sıkıntı yaşamayan başarılı oyuncu için Moldova ve Andorra maçları deyim yerindeyse test sürüşü niteliğindeydi. Futboldan uzun bir süre uzak kalmasına rağmen Moldova maçında 2 gol kaydeden Cenk Tosun’un performansı Everton’ı da sevindirdi.

Menajer Marco Silva’nın Cenk’le yaptığı görüşmede, “Benim için diğer golcülerden farklı değilsin. Senin bu kadroda kalmanı istiyorum” dediği öğrenildi. Moldova maçından sonra dizinde hafif ağrı hisseden Cenk hemen İzlandalı takım arkadaşı Sigurdsson’u aradı. Arnavutluk’a yenildikleri maçta bir gol atan Sigurdsson’un, “Bu ağrılar normal. Bir süre sonra onlar da geçer. Çünkü sen de benim gibi güçlüsün” ifadelerini kullandığı aktarıldı.