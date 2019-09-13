Beşiktaş’ın Gaziantep kadrosu… Kesik yiyen yabancı Lens oldu!

Beşiktaş, Süper Lig’in 4. haftasında yarın deplasmanda Gazişehir Gaziantep ile yapacağı maçın hazırlıklarını sabah antrenmanıyla tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirilen idmanda oyuncular kondisyon ve taktik çalıştı.

Isınma koşularıyla başlayan antrenman, pas, top kontrolü ve taktik programın yer aldığı çalışmayla sürdü. İdman, çift kale taktik maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Burak Yılmaz özel antrenman programına devam ederken, Oğuzhan Özyakup salonda çalıştı.

Siyah-beyazlılar, bugün saat 16.00’da özel uçakla Gaziantep’e gidecek ve kampa girecek.

Beşiktaş’ın maç kadrosu da belli oldu. Yeni transferler Elneny ve Diaby kadroda yer alırken, Lens kadroda 12 yabancı futbolcu sınırı olduğu için teknik direktör Abdullah Avcı tarafından Gaziantep’e götürülmedi. Sakatlığı geçen ve son günlerde takımla çalışan Atiba da kadroda yer aldı.