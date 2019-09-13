Abdülkadir için skandal iddia! Kulüp doktorunun kurbanı oldu…

Trabzonspor’da son günlerde yaşanan sakatlıklar dikkat çekerken özellikle Abdülkadir Ömür için ciddi ihmaller yapıldığı iddia edildi. Bordo-mavili yönetimin 25 milyon euro’yu bulan tekliflere rağmen satmadığı genç futbolcu sol dizindeki menisküs yırtığı nedeniyle dün Almanya’da ameliyat olurken, sahalara dönüşünün 6 ayı bulacağının açıklanması taraftarların tepkisini çekti.

Trabzonspor’un genç yeteneği Abdülkadir Ömür’ün sakatlığının Yeni Malatyaspor maçında oluştuğu, ancak teşhis konulamadığı için bu sakatlıkla AEK maçına da çıktığı ve menisküsündeki yırtığın derinleştiği iddia edildi. AEK maçında ağrıları artınca oyundan alınan yıldız için ‘ödem var’ denildiği radyologların ‘yırtık var’ uyarısında bulunduğu ancak bu uyarının dikkate alınmadığı ifade edildi.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Abdülkadir Ömür’ün ağrıları geçmeyince, genç futbolcu eski kulüp doktoru ve şu an Milli Takım’da görev yapan Ufuk Şentürk’e gözüktü ve skandal burada ortaya çıktı. Şentürk kısa bir MR incelemesinin ardından oyuncunun sol dizinde menisküs yırtığı olduğunu ve hemen ameliyat edilmesi gerektiğini belirtti.

Tetkiklerin derinleşmesiyle Abdülkadir Ömür’ün menisküs yırtığının oldukça derin olduğu ve hemen ameliyat edilmesi gerektiği belirtildi. Genç futbolcunun sakatlığına yapılan ihmallerin neden olabileceği iddia edildi. Bunun üzerine de yönetim Abdülkadir’in MR sonucuna bakarak ödem olduğunu iddia eden kulüp doktoru Hakan Bozdoğan’ın savunmasını istedi ve ardından görevden uzaklaştırdı.

ALMANYA’DA OPERASYON

Almanya’da ameliyat olan genç futbolcu ameliyattan sonra bir paylaşım yaptı. Milli Takım’dan arkadaşları Dorukhan Toköz ve Merih Demiral de Abdülkadir’in paylaşımına yorum yaparak destek verdi.

İşte o paylaşım…

TARAFTAR TEPKİLİ

Özellikle görevden alınan kulüp doktoru Hakan Bozdoğan’a sert çıkan taraftarlar, “Şiddetli ağrılarım var diyen Abdülkadir Ömür’e ‘sadece ödem, bir şey olmaz’ diyerek oynamasına izin verdiniz. 30 milyon euro’luk gencecik çocuğu yaktınız. Bu ihmalinizin hesabını nasıl vereceksiniz?” serzenişinde bulundu. Yönetime, “Neden sağlık kurulu seçilirken daha titiz davranılmadı?” eleştirisi getirildi.

TRABZONSPOR REVİRE DÖNDÜ

ONAZİ: Aşil tendonu koptu, iki kez ameliyat oldu. Hafif tempo ile çalışmalara başladı.

ABDÜLKADİR ÖMÜR:Menisküs yırtığı nedeniyle ameliyat oldu. 4-6 ay forma giyemeyecek.

YUSUF SARI: Sol diz dış menisküsünden ameliyat edildi. Sahalara dönüşü 4-6 haftayı bulacak.

EKUBAN: Ayak tarak kemiğinde kırık tespit edildi. Ameliyat olacak. En az 1.5 ay yok.

KAMİL AHMET: Dizinde sürekli tekrarlayan problem var. Tedavi sürecinde sona gelindi.

STURRİDGE: Kas ağrıları bulunuyor. Özel idman programı uygulanıyor.