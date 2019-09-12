Victor Moses için ‘Chelsae’ye geri dönebilir’ iddiası!

Fenerbahçe’nin geçtiğimiz sezon devre arasında 1,5 yıllığına kiraladığı Chelsea’nin tecrübeli futbolcusu Victor Moses için Londra’ya geri döneceği iddiaları ortaya atıldı.

İngiliz basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe’nin haftalık 75 bin Pound alan Moses’ın maaşını ödemekte zorlandığı ve oyuncunun sezon sonunu göremeden takımdan ayrılabileceği öğrenildi.

Bu iddiaya en büyük destek ise Chelsea taraftarının Nijeryalı oyuncuyu yeniden takımda görmek istemesi olarak gösterildi. Transfer yasağı nedeniyle güçlü bir kadro kuramayan Londra ekibi, 28 yaşındaki kanat oyuncusunu yeniden takıma kazandırarak kadroda alternatif oluşturmak istiyor.

Chelsea ile sözleşmesi 2021 yılında sona erecek olan oyuncunun, düşük bonservis bedeliyle takımdan ayrılma ihtimaline karşın oyuncuyu değerlendirmek istediği belirtildi.

Sarı lacivertli takıma katıldığı günden beri oynadığı maçlarda 5 gol 2 asist yapan Nijeryalı futbolcunun 2016-17 sezonunda Antonio Conte döneminde sağ bekte sergilediği performans Chelsea taraftarlarının hafızalarında yer alıyor.

Tecrübeli futbolcu 1 gol 1 asistle oynadığı Gazişehir maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir takımdan uzak.