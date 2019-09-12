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UEFA’dan yeni organizasyon! Konferans Ligi geliyor…
Dünyadan Futbol

UEFA’dan yeni organizasyon! Konferans Ligi geliyor…

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nin yanına yepyeni bir organizasyon eklemeye hazırlanıyor. 2021-2022 sezonunda başlaması beklenen yeni turnuvanın adı Konferans Ligi olacak ve toplamda 3 sezon sürecek.

SKOR DIŞ HABER 12 Eylül 2019 08:27

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nden sonra üçüncü bir organizasyon düzenlemeye hazırlanan UEFA yeni turnuvaya Konferans Ligi adını verecek.

Almanya basınından Bild’de yer alan habere göre; 2021-22 sezonunda başlatılması planlanan Konferans Ligi 3 sezon devam edecek ve 2024’te son kez yapılacak.

Konferans Ligi’nin forması Şampiyonlar Ligi’ne benzer şekilde 32 takım, 8 grup ve 4’erli takımlara ayrılarak oluşturulacak. Şampiyon olan takım bir sonraki sezon UEFA Avrupa Ligi’ne direkt katılım hakkı kazanacak.

Grubu 2. sırada bitiren takımlar ise UEFA Avrupa Ligi’nde 3. olan takımlarla play-off müsabakası oynayacak ve kazanan takım UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna devam edecek.

Son güncelleme 08:27 | 12 Eylül 2019
bild konferans ligi uefa yeni turnuva
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