UEFA’dan yeni organizasyon! Konferans Ligi geliyor…

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nden sonra üçüncü bir organizasyon düzenlemeye hazırlanan UEFA yeni turnuvaya Konferans Ligi adını verecek.

Almanya basınından Bild’de yer alan habere göre; 2021-22 sezonunda başlatılması planlanan Konferans Ligi 3 sezon devam edecek ve 2024’te son kez yapılacak.

Konferans Ligi’nin forması Şampiyonlar Ligi’ne benzer şekilde 32 takım, 8 grup ve 4’erli takımlara ayrılarak oluşturulacak. Şampiyon olan takım bir sonraki sezon UEFA Avrupa Ligi’ne direkt katılım hakkı kazanacak.

Grubu 2. sırada bitiren takımlar ise UEFA Avrupa Ligi’nde 3. olan takımlarla play-off müsabakası oynayacak ve kazanan takım UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna devam edecek.