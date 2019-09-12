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Türkiye Rusya Erkekler voleybol maçı hanigi kanalda? Türkiye Rusya maçı saat kaçta?
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Türkiye Rusya Erkekler voleybol maçı hanigi kanalda? Türkiye Rusya maçı saat kaçta?

Avrupa voleybolunun en yüksek turnuvasında ilk maçını Arena Stozice'de oynayacak ay-yıldızlılar, ilk maçda galibiyet istiyor. Türkiye Rusya voleybol maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak sorusu voleybol tutkunları tarafından merakla araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

12 Eylül 2019 13:36

2019 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası’nda ilk maçımızda Rusya ile karşılaşıyoruz. Rusya Türkiye voleybol maçı saat kaçta başlayacak sorusu izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor.

TÜRKİYE RUSYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Takım sayısının 16’dan 24’e yükseltildiği turnuvada, altışar ekipten oluşan grupları ilk 4 içinde tamamlayanlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak. Bu turdan itibaren müsabakalar, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Türkiye Rusya maçı 15:30’da başlayacak ve Mmçlar TRT Spor’dan yayınlanacak.

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TÜRKİYE ERKEKLER VOLEYBOL TAKIMI MAÇ PROGRAMI

12 Eylül Perşembe:

15.30 Türkiye-Rusya

13 Eylül Cuma:

18.30 Kuzey Makedonya-Türkiye

15 Eylül Pazar:

21.30 Türkiye-Slovenya

17 Eylül Salı:

21.30 Türkiye-Belarus

18 Eylül Çarşamba:

21.30 Finlandiya-Türkiye

Son güncelleme 13:36 | 12 Eylül 2019
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