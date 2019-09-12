Türkiye Rallisi ne zaman başlıyor? Marmaris Türkiye Rallisi nasıl izlenecek?

TOSFED tarafından merkezi Marmaris’e kurulan Türkiye Rallisi, 988.50 kilometrelik parkurda 310 kilometre uzunluğundaki 17 özel etapta zamana karşı büyük bir rekabete sahne olacak. Dünya Ralli Şampiyonası’nın (WRC) 11. ayağı olarak gerçekleştirilecek Türkiye Rallisi öncesi Marmaris’te hazırlıklar tamamlandı. Peki ralli nasıl izlenecek?

TÜRKİYE MARMARİS RALLİSİ SAAT KAÇTA?

Takımlar, 12 Eylül Perşembe günü Değirmanyanı’ndaki kısa shakededown etabında araçlarının son ayarlarını yaparak organizasyona başlayacak. Pilotlara ise Marmaris Yat Limanı’nda 12 Eylül Perşembe günü saat 18.00’de sembolik start verilecek.

TÜRKİYE RALLİSİ NASIL İZLENECEK?

Yarışı izlemek isteyenler için rehber ve tüm güncel bilgiler, IOS ve android işletim sistemleri için hazırlanan ve ücretsiz indirilebilen “Rally Turkey” uygulaması ile “www.rallyturkey.com” web sitesinde yer alıyor.

ATLAMA NOKTALARINDA GÖRSEL KEYİF

Toplamda altı etap 14 Eylül Cumartesi günü yer alacak. Gün 33 kilometre uzunluğundaki Yeşilbelde etabıyla başlayacak ve ardından 8,75 kilometrelik Datça etabıyla devam edecek. Ekipler, Asparan’daki servis alanına dönmeden önce Datça Kızlan etabında mücadele edecekler. Bu sene eklenen yeni özel etap Kızlan özellikle ilk kilometrelerinde yer alan ve birbirini takip eden atlama noktalarıyla izleyenlere görsel bir şölen sunacak.

İki kez 7,22 kilometrelik Marmaris etabı 15 Eylül Pazar geçilecek ve bunlardan ikincisi avantaj etabı (power stage) olacak. Aynı gün geçilecek olan 11,32 kilometrelik Gökçe ve kilometrelik Çiçekli etabı ile rallinin son günü ekiplere zorlu bir mücadele sunacak.