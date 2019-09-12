Trabzonspor’da Ekuban şoku! Ameliyat edileceği açıklandı…

Trabzonspor, Süper Lig’in 4. haftasında 15 Eylül’de sahasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Antrenmanın son bölümünde takımın yıldızı Caleb Ekuban ile Ivanildo Fernandes’in yaşadığı sakatlık moralleri bozdu. Bir pozisyon sırasında sert şekilde çarpışan iki isim acı içinde yerde kaldı. EKUBAN SAHALARA NE ZAMAN DÖNECEK?

Edinilen bilgiye göre Caleb Ekuban’ın ayak tarak kemiğinde kırık oluştu ve başarılı futbolcu yaklaşık 1.5 ay sahalardan uzak kalacak.

AMELİYAT AÇIKLAMASI

İlerleyen saatlerde Trabzonspor’un resmi internet sitesinden de bir açıklama yayınlandı ve Ekuban’ın ameliyat edileceği şöyle ifade edildi: “Yapılan tetkikler sonrası sol ayak beşinci tarak kemiği tabanında parçalı kırık tespit edilen oyuncumuz Caleb Ekuban'ın ameliyat edilmesi gerekli görülmüştür.”

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda pas çalışmalarının ardından çift kale maç oynandı. Antrenmanda ülkelerinin milli takım kamplarında yer alan Novak, Sörloth, Hosseini, Uğurcan, Abdulkadir Parmak’ın yanı sıra sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden Abdülkadir Ömür ile Yusuf Sarı yer almadı.

Trabzonspor Gençlerbirliği maçının bilet fiyatları açıklandı Süper Lig`de Trabzonspor`un sahasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın bilet fiyatları açıklandı. İlgili Haberi Oku

STURRIDGE, KAMİL AHMET VE ONAZI TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI

Bu arada Gençlerbirliği maçıyla bordo-mavili forma ile ilk maçına çıkması beklenen ancak hafif sakatlığı bulunan Daniel Sturridge’nin yanı sıra sakatlıktan yeni çıkan Kamil Ahmet ve Onazi, antrenmanın ilk bölümünün ardından takımdan ayrı olarak çalıştı.