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Süper Lig’de 4. hafta programı!
Futbol

Süper Lig’de 4. hafta programı!

Ligde 4. hafta, yarın Galatasaray ile Kasımpaşa arasındaki müsabakayla başlayacak

12 Eylül 2019 09:47

Süper Lig’de 4. hafta mücadelesi, yarın Galatasaray ile Kasımpaşa arasında yapılacak maçla başlayacak.

Türk Telekom Stadı’nda oynanacak müsabaka saat 20.30’da başlayacak.

Ligde dördüncü haftanın programı şu şekilde:

Yarın:

20.30 Galatasaray-Kasımpaşa (Türk Telekom)

14 Eylül Cumartesi:

17.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Antalya)

20.00 Gazişehir Gaziantep-Beşiktaş (Kalyon)

15 Eylül Pazar:

17.00 MKE Ankaragücü-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Eryaman Stadyumu)

17.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi)

20.00 Yukatel Denizlispor-Konyaspor (Denizli Atatürk)

20.00 Trabzonspor-Gençlerbirliği (Medical Park)

16 Eylül Pazartesi:

20.00 Alanyaspor-Fenerbahçe (Bahçeşehir Okulları)

Son güncelleme 09:48 | 12 Eylül 2019
süper lig
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Galatasaray
Yarın - 20:30
-
Kasimpasa S.K.
Istanbul Basaksehir
14/09/2019 - 17:00
-
Sivasspor
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PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
3 3 9
2 Fenerbahçe
3 2 7
3 Denizlispor
3 2 7
4 Caykur Rizespor
3 2 7
5 Trabzonspor
3 1 5
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