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Son dakika… Tahkim Kurulu, Fatih Terim’in cezasını indirdi
Galatasaray

Son dakika… Tahkim Kurulu, Fatih Terim’in cezasını indirdi

TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in 4 maçlık cezasını 3 maça indirdiğini açıkladı.

12 Eylül 2019 17:57

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in 4 maç men cezasını 3 maça indirdi.

TFF’den yapılan açıklamada, Tahkim Kurulunun, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunması nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Fatih Terim’e verilen 4 maç men cezasını 3 maça, 19 bin lira para cezasını da 13 bin liraya indirdiği belirtildi. Buna göre, sarı-kırmızılı takımın teknik patronu; Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe maçlarında yedek kulübesindeki yerini alamayacak.

Galatasaray Antrenörü Ümit Davala’nın 3 maç men ve 19 bin 500 lira para cezasının ise onandığı kaydedildi.

Açıklamada, Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir’in 60 günlük hak mahrumiyetinin 45 güne, 40 bin lira para cezasının ise 30 bin liraya indirildiği ifade edildi.

Kurul ayrıca, Fenerbahçe’nin 49 bin lira para cezasını ve İstikbal Mobilya Kayserispor’un toplam 184 bin lira para cezasını onadı.

Son güncelleme 18:30 | 12 Eylül 2019
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