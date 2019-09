Robin van Persie attığı golle mest etti!

Manchester City ile Manchester United veteranları arasında oynanan Vincent Kompany jübile maçında şov yapan Robin van Persie, İngiliz taraftarları yine kendisine hayran bırakmayı başardı.

Manchester United formasıyla üç sezonda oynadığı 105 maçta 58 gol atan Hollandalı forvet, gösteri maçında performansından hiçbir şey eksilmediğini ispatlarcasına bir oyun sergiledi.

2015 yılında 4 milyon Pound bedelle Fenerbahçe’ye transfer olan 36 yaşındaki futbolcu, jübile maçında Tim Cahill’in attığı pasa harika bir bitiricilikle vuruşunu gerçekleştirdi ve topu ağlarla buluşturdu.

Bazı Twitter kullanıcıları “Van Persie bizim için hala işe yarayabilir. Rashford’dan daha iyi bir bitirici” ifadelerini kullanırken Hollandalı oyuncunun halen yeşil sahalarda forma giyebilecek kapasitede olduğuna dikkat çekildi.

