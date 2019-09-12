Per Mertesacker’den Mesut Özil’e destek: ‘Onu anlamıyorlar’

Uzun yıllar Arseanal forması giyen Alman savunma oyuncusu Per Mertesacker, eski takım arkadaşı Mesut Özil hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Werder Bremen, Arsenal ve Almanya Milli Takımı’nda birlikte forma giydiği Mesut Özil ile yakın bir ilişkisi olan Mertesacker, 2014 Dünya Kupası’nı birlikte kazandığı takım arkadaşının son dönemde yaşadıklarına ilişkin konuştu.

Arsenal formasıyla oynadığı 231 maçta 43 gol atıp 74 asist yapan oyun kurucu, son dönemde teknik direktör Unai Emery ile yaşadığı sorunlar nedeniyle eski görüntüsünden çok uzak bir performans sergiliyor.

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Taraftarların Mesut Özil’e tepki göstermesine ilişkin konuşan Mertesacker, “Evet, eskisi kadar destekçisi yok çünkü onu anlamıyorlar. Onu nasıl harekete geçireceğimi biliyorum. Ama bir sonraki seviyeye geçmek istiyorsa bunun için çabalaması gerekir” ifadelerini kullandı.

Özil’in bir dahi olduğunu söyleyen Mertesacker, “Futbol oynamayı seviyor ve yedek kalmak sık karşılaştığı bir şey değil. O bir dahi ve her antrenmanda topla yaptıklarına bakarsanız bunu siz de görebilirsiniz. Parkta futbol oynadığını düşünüyor. Kimsenin yapamayacağı pasları atıyor. Sihirli bir dengeye sahip” şeklinde konuştu.