Paul Scholes’tan sansasyonel pas! Futbolu bırakalı yıllar oldu ama…

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United ile Manchester City’nin veteranları arasında oynanan maç büyük ilgiye sahne olurken İngiliz efsane Paul Scholes’un maç içindeki bir hareketi paylaşım rekorları kırdı.

City’nin kaptanı Vincent Kompany’nin jübile maçında bir araya gelen efsane oyuncular izleyenlere futbol şöleni sergilerken United’ın efsane orta saha oyuncusu Scholes adından söz ettirmeyi başardı.

2011 yılında profesyonel kariyerini noktalayan 44 yaşındaki Scholes, Mikel Arteta’nın kendisine attığı pasa ayağının dışıyla tek dokunuşla harika bir ivme kazandırarak Robin van Persie’yi topla buluşturdu.

He sees things that other people don’t! Outrageous vision and skill from Paul Scholes… pic.twitter.com/oju4gfh4O5 — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) September 11, 2019

Scholes’un bu pası sosyal medyada “sezonun pası” olarak yorumlanırken bazı kullanıcılar “Scholes’un pasını aklımdan çıkaramıyorum” ifadelerini kullandı.

Manchester United altyapısında yetişen ve Paul Scholes 2011 yılında kariyerini noktalayana kadar başka takımda forma giymedi. 2012’de yeniden futbola dönen İngiliz efsane 2013’te tam anlamıyla yeşil sahalara veda etti.

Manchester United formasıyla 11 kez Premier Lig, 2 kez Şampiyonlar Ligi zaferleri yaşayan Scholes, ‘Kırmızı Şeytanlar’la birçok kupa kaldırdı.