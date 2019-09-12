Mustafa Cengiz: TFF ve kurullarının tavrı rahatsız ediyor

Galatasaray taraftarının kombinelere büyük bir ilgi gösterdiğini ifade eden Cengiz, “Kombinelerde neredeyse doyma noktasındayız, 40 bini aştık. Loca satışlarında da çok iyi gidiyoruz. Özellikle son transferlerimizin ardından kombine ve loca satışlarında çok iyi duruma geldik. Forma yetiştiremiyoruz” dedi.

“AJANLARA DİKKAT ETMESİNİ ÖNERİYORUM”

Galatasaray taraftarına da uyarılarda bulunan Cengiz, “Taraftarımızın özellikle önümüzdeki iki maçta saha kapatmaya yönelik provokasyonlara ve ajanlara dikkat etmesini öneriyorum. Bir oyun varsa, biz bunu bozarız. Galatasaray’a karşı ciddi bir cephe var. Ciddi bir algı yönetimi var. Biz bu cepheyi de bozarız, varsa oyunlarını da bozarız. Bizim gücümüz buna rahatlıkla yeter. Bizim ana hedefimiz yabancı takımları yenmek ve dünyanın tepesine olan yürüyüşümüzü sürdürmek. Galatasaray lehine hata yaparsanız cezalandırılırsınız, aleyhine hata yaparsanız verin sarı kartı kırmızı kart korkmayın! Nasıl olsa başkanı ve teknik direktörü konuşur ceza alır ” şeklinde konuştu.

“TFF’NİN TAVIRLARI BİZİ RAHATSIZ EDİYOR”

TFF ve kurullarının yanı sıra rakiplerine de göndermelerde bulunan Cengiz, “Biz herkese 10 numara ile başlarız, TFF ve kurumları da dahil. Biz geçen sezon yarışı kaybeden rakiplerimizin kendi taraftarlarına şirin gözükmek için yaptığı açıklamaları gördük. Biz geçen sezon şerefli bir şampiyonluk kazandık. TFF ve kurullarının bu sezonki tavırları bizi müthiş derecede rahatsız ediyor. Biz, burada Galatasaray’ın önünün kesilmek istendiğine yönelik bir eğilim seziyoruz. Biri çıkıyor “son iki şampiyonluk şaibelidir” diyor, iki hakemi gösteriyor. Bu ara zaten Kulüpler Birliği’ne birlik demeye dilim varmıyor, içerisinde bir takımın olmadığı yer birlik olmaz. Bizim için yok hükmündedir” dedi.

“ŞENOL GÜNEŞ’İ GÖRDÜĞÜMDE SERZENİŞTE BULUNABİLİRİM”

A Milli Takım’da Galatasaraylı bir futbolcunun bulunmamasına yönelik bir soruyu da cevaplayan Cengiz, “Biz milli olan her şeye sahip çıkarız, ister biz de oynasın, ister oynamasın! Şenol Güneş'i gördüğümde Adem Büyük, Emre Mor, Şener Özbayraklı'yı milli takıma neden almadığı konusunda, serzenişte bulunabilirim” şeklinde konuştu.