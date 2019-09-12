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Kaleci İsmail Çipe’den enfes gol!
Kayserispor

Kaleci İsmail Çipe’den enfes gol!

İstikbal Mobilya Kayserispor'un, Galatasaray'dan kiraladığı kaleci İsmail Çipe'nin antrenmanda vole ile attığı gol binlerce kişi tarafından beğenildi.

12 Eylül 2019 12:46

İstikbal Mobilya Kayserispor, deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını Kadir Has Tesisleri’nde yaptığı çift antrenman ile sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takımın dün akşam yaptığı antrenmana, Galatasaray’dan iki yıllığına kiralanan kaleci İsmail Çipe’nin attığı gol damga vurdu.

24 yaşındaki kaleci yapılan ortaya iyi yükseldi ve süper bir vole ile topu ağlara gönderdi. İsmail Çipe’nin attığı güzel gol, takım arkadaşları ve teknik heyet tarafından alkışlandı. İsmail Çipe’nin videosu sosyal medyada binlerce kişi tarafından beğenildi.

İstikbal Mobilya Kayserispor’un Galatasaray’dan iki yıllığına kiraladığı 24 yaşındaki kaleci, 74 kilo ve 1.97 boyunda.

İşte İsmail Çipe’nin volesi;

Son güncelleme 12:46 | 12 Eylül 2019
İsmail Çipe İstikbal Mobilya Kayserispor
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