‘İyi oyuncuysan gidersin’

BUNU hazırladığım TV programlarında elli kere söylemişimdir. Bir de yazayım dedim çünkü ‘Söz uçar yazı kalır' derler. Takımlarımızın 14 yabancı oyuncuyu kadrolarına katma zorunlulukları YOK! 14 yerli futbolcuyu kadrolarına alma zorunlulukları bulunuyor. Bu sezon kaç Türk çocuğu Avrupa'ya transfer oldu? İyi oyuncuysan Avrupa'nın baba takımlarına gidersin. Bırakalım bu zihniyeti. Dünya değişti. Gerçekten iyiysen ve başarılıysan yasak, engel tanımıyor artık futbol.

MİLLİ TAKIMI SEYREDERKEN

TOPA bir defa dokunuyorsanız çok iyi oynuyorsunuzdur. İki defa dokunuyorsanız iyi oynuyorsunuzdur. Üç defa dokunuyorsanız kötü oynuyorsunuzdur. Bu sözler, büyük usta Johan Cruyff'a ait. Bizim ligde topa kaç defa dokunuluyor sizce?

BRAVO ÇOCUKLAR

TRT'DE görev yaptığım 1983-1992 yılları arası çok voleybol maçı anlattım. Servis atınca kolay sayı alamadığınız, servislerin el değiştirdiği, kuralların daha farklı, daha zor olduğu yıllar yani. Maçlar 4 saat sürüyordu. Erkek ve kadın voleybol milli takımlarımız yine iyiydiler fakat Sovyetler Birliği, Bulgaristan, Polonya gibi dönemin güçlü takımlarını geçmek mümkün değildi. Ben bu takımı çok sevdim, yıllar öncesine gittim. Arzu Göllü, Sonay, Nalan kardeşler, Şehnaz, Arzu Savaş ve tabii ki Cengiz Göllü. Bugün yine mükemmel bir nesil yakaladık. Ankara seyircisi muhteşemdi.

DEREDE KALDIK

ABD ile oynuyoruz ve kazanmak istiyoruz. Maç elimize geldi. Kabul, rakip NBA'in süper oyuncularından oluşmuyor ama aşırı heyecanlandık ve maçı verdik. Tamam, olabilir ama Çekya karşısında turnuvaya devam et kardeşim! Çık, kazan; turnuva takımı olduğunu göster. Acı mağlubiyetler sonrası yaşadığımız travmalardan sıkıldım artık.

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