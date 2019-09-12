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Galatasaray’dan PFDK ve Tahkim Kurulu tepkisi!
Galatasaray

Galatasaray’dan PFDK ve Tahkim Kurulu tepkisi!

Galatasaray Kulübü, Tahkim Kurulu'nun vermiş olduğu karar üzerine bir açıklama yaptı.

12 Eylül 2019 22:14

Galatasaray Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu’nun Fatih Terim’in 4 maç men cezasını 3 maça indirmesinin ardından açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden “Yel kayadan toz alır!” başlığıyla yapılan açıklamada, “PFDK’nın ve itirazımız üzerine Tahkim Kurulu’nun vermiş olduğu kararların hukuki temelden yoksun, kamuoyu vicdanında kabul görmeyen, subjektif nitelikte olduğu aşikardır. Bir hukuk devletinde hiçbir kişi ya da kurum eleştirilemez değildir. Ancak, futbolu yönetenlerin bu hakkı Galatasaray’a tanımadıklarını görmekteyiz.” ifadelerine yer verildi.

Fatih Terim hakkında verilen kararın niyet okumayla alındığına dikkatin çekildiği açıklamada şunlar kaydedildi:

Kimilerinin şampiyonluklara ‘şaibeli’, ‘lekeli’ diyerek resmi tescile dolayısıyla TFF’ye hakaret ettiği, 17(!) kulüp ve birlik adına TFF’yi tehdit ettiği bir ortamda teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim tarafından yapılan masum bir açıklamayı niyet okuyarak cezalandırmak da bunun en açık örneğidir. Galatasaray, tüm bu haksız ve objektif olmayan kararlara rağmen; yönetimi, teknik direktörü, teknik heyeti, oyuncuları ve büyük taraftarıyla birlikte kenetlenerek her zamankinden daha kararlı ve daha güçlü olarak şampiyonluk yürüyüşüne devam edecektir.

Son güncelleme 22:34 | 12 Eylül 2019
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