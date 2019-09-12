SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Diyarbakır'da hain tuzak! Ölü ve yaralılar var
Galatasaray’dan Başakşehir’e yanıt
Galatasaray

Galatasaray’dan Başakşehir’e yanıt

Galatasaray, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak hakkında 6222 açıklamasında bulunan Medipol Başakşehir'e resmi internet sitesinden sert bir yanıt verdi.

12 Eylül 2019 22:58

Galatasaray Kulübü, geçtiğimiz günlerde Medipol Başakşehir tarafından Abdurrahim Albayrak ile ilgili yayımlanan mesaja cevap verdi.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Değerli bir yöneticimize 6222 sayılı kanun kapsamında 5.000 TL idari para cezası verilmesini, bir kulübün resmi web sitesinde hukuki zafer kazanmış gibi beyan ve ilan etmesini hayretle karşıladık.

10 Eylül 2019 Başakşehir`den Abdurrahim Albayrak açıklaması! Medipol Başakşehir, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe maçının ardından yaptığı tartışmalı açıklamalar sonrası 6222 sayılı kanun gereği ceza verilen Abdurrahim Albayrak ile ilgili açıklama yaptı. İlgili Haberi Oku

Galatasaray Spor Kulübü ve Yöneticileri her zaman yasa ve kurallara bağlı bir gelenekten gelmektedirler.

Gerçeğin yeri ve zamanı geldiğinde ortaya çıkmak gibi bir özelliği vardır. Buna ilahi adalet de dahildir. Yeterli tarihi ve taraftarı olmayan bir kulübün bu durumu algılamasının zaman alacağı aşikardır.”

Son güncelleme 22:58 | 12 Eylül 2019
YAKINDAKİ MAÇLAR
Galatasaray
Yarın - 20:30
-
Kasimpasa S.K.
Istanbul Basaksehir
14/09/2019 - 17:00
-
Sivasspor
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
3 3 9
2 Fenerbahçe
3 2 7
3 Denizlispor
3 2 7
4 Caykur Rizespor
3 2 7
5 Trabzonspor
3 1 5
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ