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Galatasaray’a yeni sponsor
Galatasaray

Galatasaray’a yeni sponsor

Galatasaray Kulübü, meyve suyu markası Aroma ile su sponsorluğu anlaşması imzaladı. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, imza törenine katılarak konuşma yaptı.

12 Eylül 2019 15:51

Galatasaray Kulübü, meyve suyu markası Aroma ile su sponsorluğu anlaşması imzaladı.

Türk Telekom Stadı’nda gerçekleştirilen törene Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, başkan yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal, yönetim kurulu üyesi Dorukhan Acar ile Aroma Yönetim Kurulu Başkan Vekilleri Mahmut Atom Duruk ve Ege Duruk katıldı.

Törende açıklamalarda bulunan Mustafa Cengiz, “Son 6 ayda sponsorluklarda olumlu gelişmeler kaydettik. Aroma, bilinen, maruf ve değerli bir marka. Bu markanın su bölümü, bizim bütün branşlarımızda su sponsoru oluyor. Huzurunuzda bu katkı için kendilerine teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Sporla iç içe olduklarını belirten Mahmut Atom Duruk ise “Galatasaray delegesiyim, Galatasaray ile iç içeyiz, kalbimiz Galatasaray’la atıyor. Bu sponsorluk bizi oldukça memnun etmiştir.” diye konuştu.

Son güncelleme 15:51 | 12 Eylül 2019
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