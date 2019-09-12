Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’den Divan Kurulu’nda flaş sözler

Galatasaray Kulübü’nün eylül ayı olağan divan kurulu toplantısı, bugün yapıldı. Toplantının sonunda konuşma yapan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, tüm konuşmacılara topu olarak cevap verdi.

Kulüp televizyonunun kapatılacağı iddialarına yanıt veren Cengiz şu ifadeleri kullandı: “Zamanın ve sabrımızın izin verdiği ölçüde yanıtlamaya çalışacağım. Biz Galatasaray TV’yi kapatmak değil, tam tersine büyütmek istiyoruz. Yayıncı kuruluşa taş atmak istemiyorum. Geçen sezon Erzurum maçında 2 puanımız gitti. O günden bu yana yayıncı kuruluşla aramız tam anlamıyla iyi değil. Biz Türk futbolunun marka değerine sadece Falcao’yla değil, özellikle orta sahaya yaptığımız transferlerle müthiş katkıda bulunduk. Camiamızı Allah utandırmasın. Biz utanabiliriz, camiamız utanmasın. Kötü ev sahibi insanı ev sahibi yaparmış. RTÜK’e gerekli başvuruyu yaptık. Hat kiralayabilir miyiz gibi düşünüyoruz. Bırakın Galatasaray TV’yi kapatmayı, ulusal ve karasal bütün yayınlarda yer almasını istiyoruz. Galatasaray bir dünya devi. Son 2 yılda da şaha kalktı. Benden önceki bütün başkanların katkısı var. Ömrümüz mahkeme koridorlarında vefa eder mi bilmiyorum, belki Faruk başkanımızı geçerim. TV’de personel gece gündüz çalışıyor ve aldıkları ücretler çok düşük. Ailelerine zaman ayırmadan çalışıyorlar. Hepsine sevgilerimi iletiyorum buradan.”

“LİSE DÜŞMANI YAFTASI YAPIŞTIRDILAR”

Galatasaray Lisesi’ne karşı bir duruşunun olmadığını kaydeden Mustafa Cengiz, “Bu yönetim lise düşmanı’ yaftası yapıştırdılar bize. Bunu bazı yerlerde duyuyorum. Liseyi övdüğümde, güreşteki gibi arkadan dolanıp 2 puan almayı hiç düşünmedim. Bizim mülkiyeye 250 kişi alınır, 200 kişi mezun olurdu. Bizim arkadaşlarımızın çoğu Galatasaray Lisesi mezunuydu. Ben liseli birini görünce iki kez seviniyorum. Hem liseli hem Galatasaraylı. Ben devlette çalışırken bütün gücümü kullandım, üye olamadım kulübe. Alp başkan benim yakın arkadaşımdı, onunla konuştum ama üye olamadım. Üyelik konusunda liseliler 400 üye de getirebilir. Ben 141 kardeşimiz geldiğimde ‘Bunu açmayın, aramızda kalsın’ dedim. Korktuğumdan demedim ama bunu. Olay açığa çıkınca maalesef bizim kontrolümüzden çıktı. Ben o çocukları da çağırdım, baktım çocuklar bana tavırlı. Liseyi kendi kişisel çıkarları için kullanan olursa, o menfaatçi grupların karşısında dururum. Önce insan diyorum” ifadelerini kullandı.

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“2 YILDA ALMADIK KUPA BIRAKMADIK, MALİ AÇIDAN İLK KEZ KARA GEÇTİK”

İbra konusuna değinen başkan Cengiz, “Sadece 8’inci madde için değil. Diğer maddelerde de çok sıkıntımız var. En başta da ibra konusunda. ‘Biz seçime gidersek seçilemeyiz, bu nedenle mahkemeye gidelim’ diye düşünmedik. Şampiyonluk yarışı var. Bugünkü kadar zor ve bundan sonra daha da zor olacak. Ben eğer o gün bırakıp gitseydim, yüz yıl boyunca arkamızdan ‘Kaçtılar’ derlerdi. Tarih bizi yargılardı. Mali yönden olsaydı başım gözüm üzerine. Ama böyle bir mali tablo varken yapmayın. Benim eğer siyasi, ideolojik bir ajandam varsa çıkın beni uyarın. Benim Dursun Özbek’le kişisel bir kavgam yok ki. Ben kendisinden rahatsız da değilim. Ben ibra olmayınca bana el de salladılar. Benim konuşmalarıma bakın, tek bir saygısızlık etmedim. Dursun beyin avukatı Kaan beyi arıyor, anlaşmaya uyulmazsa çarşamba konuşacağım diyor. Çıksın konuşsun, sanki uygunsuz kasetimiz var. Ben burada Galatasaray Kulübü adına konuşuyorum. Ama karşımdaki kişi ilişkili kişi. Abdurrahim Bey’i eleştiriyorsunuz. Bizim ailemiz var, arkadaşlarımız var, en önemlisi sizler varsınız. Biz görmüyor muyuz bize edilen lafları. Ne beceriksizliğimiz kaldı ne vasatlığımız. Bazen en takdir ettiğim en sevdiğim insanlar sosyal medyada yazıyor. Sizin teşekkürünüz bizi tatmin ediyor. Biz 2 yılda almadık kupa bırakmadık. Mali açıdan ilk kez kara geçtik. 2 denetimden geçiyor bu kulüp. Bunlar dünyanın sayılı denetçi kuruluşlarından. Dursun Başkan’ın makyaj çantası mı burası. UEFA bugün bize saygı duyuyor, avukatsız, tercümansız savunma yapabiliyoruz, 147 milyon Euro borca rağmen ceza almıyoruz. Bizi açtığımız yoldan Paris Saint Germain ve Türkiye’den başka kulüpler gitti” dedi.

“RODRIGUES’İN PARASINI HALA ALAMADIK”

Kendilerine ‘ticaret bilmez’ eleştirisi yapanlara yanıt veren Cengiz, şöyle konuştu: “Bilmemek ayrı bir şey. Ben derneğe, voleybola, basketbola para veriyorsam, cebimden vermiyorum. Nijerya’dan da almıyorum, bankadan alıyorum. Buna da bir faiz ödüyorum. Biz geldiğimizde basketbolda transfer yasağı vardı. 70 milyon TL borcu vardı. Futbolda da transfer yasağı vardı. 5 gün vaktimiz vardı, hem transfer yasağını kapattık hem Nagatomo’yu aldık. Rodrigues’i sattık ama parasını alamadık. Adamlar bize ‘Bir yere verdik, buradan gelecek parayla ödeme yapacağız’ dediler. Adam bir yere geldi ama biz hala paramızı alamadık. Dursun Bey’in ya da başka bir başkanın zor duruma düşmesi beni rahatsız eder. Hiçbir Galatasaraylının zor duruma düşmesini istemem.”

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“ABDURRAHİM ALBAYRAK’IN CEZASINI MEDYADAN ÖĞRENDİK”

Abdurrahim Albayrak’ın para cezasına çarptırılmasını değerlendiren Mustafa Cengiz, “6222 ilk kez birine uygulanıyor. Sevgili Abdurrahim’e uygulandı ve bizim de medyayla birlikte haberimiz oldu. Doğru duvar yıkılmaz ve son gülen iyi güler diyoruz. Ben sertlik yaptım (Fatih Terim’in cezası hakkında), 150 gün ceza yedim. Ama burada kürsüden şiddetle eleştirildim. ‘Bir Galatasaray Başkanı ne konuştuğunu bilmeli, konuşurken haddini bilmeli ve ceza almamalı’ dediler. Bir arkadaşımız ‘Galatasaray’a neden 100 bin TL ödetiyorsun’ dedi. Bize sorsaydı, bunu bizim ödediğimizi söylerdik. Şimdi tahkimi bekliyoruz, inşallah düzelir” ifadelerini kullandı.

Başkan Mustafa Cengiz, son olarak Galatasaray Lisesi’ne dair, “Galatasaray Lisesi, Galatasaray Spor Kulübü’ne sahip çıkar. Bu sınıflarda, bu avluda kurulduk. Aynı şekilde gerektiğinde Galatasaray Spor Kulübü de anavatanı olan liseye sahip çıkar” diyerek sözlerini noktaladı.