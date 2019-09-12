Fenerbahçe iki yeni sponsorluk anlaşması açıkladı!

Fenerbahçe Kulübü, Kadın Voleybol Takımı’nın iki sponsorluk anlaşması imzaladığını açıkladı.
Fenerbahçe ile Corendon Airlines arasında imzalanan anlaşma doğrultusunda, Corendon Airlines Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı’nın forma sırt sponsoru oldu.
Öte yandan Kafkas Mücevherat da Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı’nın resmi forma sponsorlarından biri oldu.
Ailemize hoş geldin Kafkas Mücevherat!
Kafkas Mücevherat, Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımızın resmî forma sponsorlarından biri oldu.
Detaylar https://t.co/Id04rx2fx6 pic.twitter.com/Zsl7SXwT06
— Fenerbahçe Voleybol (@FBvoleybol) September 12, 2019
Corendon Airlines, Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımızın forma sırt sponsoru oldu. @Corendon_Air
Detaylar https://t.co/pZ5pnA44jj#FBOpetKadınVoleybolCorendonAirlinesİleHavalaraUçuyor pic.twitter.com/J28ANH7qUi
— Fenerbahçe Voleybol (@FBvoleybol) September 11, 2019