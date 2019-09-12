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Fenerbahçe iki yeni sponsorluk anlaşması açıkladı!
Diğer Sporlar

Fenerbahçe iki yeni sponsorluk anlaşması açıkladı!

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı iki firmayla sponsorluk anlaşması imzaladı.

12 Eylül 2019 16:44

Fenerbahçe Kulübü, Kadın Voleybol Takımı’nın iki sponsorluk anlaşması imzaladığını açıkladı.

Fenerbahçe ile Corendon Airlines arasında imzalanan anlaşma doğrultusunda, Corendon Airlines Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı’nın forma sırt sponsoru oldu.

Öte yandan Kafkas Mücevherat da Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı’nın resmi forma sponsorlarından biri oldu.

Son güncelleme 16:46 | 12 Eylül 2019
Fenerbahçe Opet
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