Fenerbahçe iki yeni sponsorluk anlaşması açıkladı!

Fenerbahçe Kulübü, Kadın Voleybol Takımı’nın iki sponsorluk anlaşması imzaladığını açıkladı.

Fenerbahçe ile Corendon Airlines arasında imzalanan anlaşma doğrultusunda, Corendon Airlines Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı’nın forma sırt sponsoru oldu.

Öte yandan Kafkas Mücevherat da Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı’nın resmi forma sponsorlarından biri oldu.