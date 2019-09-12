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Efsane tenisçi Kim Clijsters kortlara geri dönme kararı aldı!
Diğer Sporlar

Efsane tenisçi Kim Clijsters kortlara geri dönme kararı aldı!

Grand slam turnuvalarında 4 şampiyonluğu bulunan Belçikalı tenisçi Clijsters, 2007'de hamileliği nedeniyle ara verdiği, 2012'de ise bıraktığı kariyerine devam etme kararı aldı

12 Eylül 2019 16:21

Kadınlar dünya sıralamasının eski 1 numarası Kim Clijsters, 2012’de bıraktığı tenise geri döneceğini açıkladı.

Clijsters, sosyal medya hesaplarından paylaştığı videoda, son 7 yıldır tüm dikkatini çocuklarını büyütmeye verdiğini belirterek, “Aktif sporu özledim. Hem 3 çocuğa annelik yapmayı hem de elimden gelen en iyi tenisçi olmayı becerip beceremeyeceğimi görmek istiyorum. 2020’de görüşürüz.” ifadelerini kullandı.

36 yaşındaki Belçikalı tenisçi, hamileliği nedeniyle 2007 yılında ara verdiği tenise iki yıl sonra muhteşem bir dönüş yapmış ve 2009, 2010’da ABD Açık, 2011’de ise Avustralya Açık’ı kazanmıştı.

2012’de sporu bıraktığını duyuran Clijsters, 2008’de kızı Jada’yı kucağına aldıktan sonra 2013’te Jack, 2016’da da Blake isminde iki erkek çocuğu daha dünyaya getirdi.

Kadınlar dünya sıralamasının eski 1 numarası Clijsters’ın kariyerinde 4’ü grand slam turnuvalarında olmak üzere 41 tekler şampiyonluğu bulunuyor.

Son güncelleme 16:49 | 12 Eylül 2019
Kim Clijsters
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