Efsane tenisçi Kim Clijsters kortlara geri dönme kararı aldı!

Kadınlar dünya sıralamasının eski 1 numarası Kim Clijsters, 2012’de bıraktığı tenise geri döneceğini açıkladı.

Clijsters, sosyal medya hesaplarından paylaştığı videoda, son 7 yıldır tüm dikkatini çocuklarını büyütmeye verdiğini belirterek, “Aktif sporu özledim. Hem 3 çocuğa annelik yapmayı hem de elimden gelen en iyi tenisçi olmayı becerip beceremeyeceğimi görmek istiyorum. 2020’de görüşürüz.” ifadelerini kullandı.

36 yaşındaki Belçikalı tenisçi, hamileliği nedeniyle 2007 yılında ara verdiği tenise iki yıl sonra muhteşem bir dönüş yapmış ve 2009, 2010’da ABD Açık, 2011’de ise Avustralya Açık’ı kazanmıştı.

2012’de sporu bıraktığını duyuran Clijsters, 2008’de kızı Jada’yı kucağına aldıktan sonra 2013’te Jack, 2016’da da Blake isminde iki erkek çocuğu daha dünyaya getirdi.

Kadınlar dünya sıralamasının eski 1 numarası Clijsters’ın kariyerinde 4’ü grand slam turnuvalarında olmak üzere 41 tekler şampiyonluğu bulunuyor.

Hi guys, I'm excited to finally be able to share this news with you… #wta #2020 pic.twitter.com/tm7jYMEwrH

— Kim Clijsters (@Clijsterskim) September 12, 2019