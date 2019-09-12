Dursun Özbek ve Mustafa Cengiz’in karşılıklı atışması divan toplantısına damga vurdu!

Galatasaray Lisesi'nde eylül ayı divan toplantısı yapıldı. Eski Başkan Dursun Özbek ile Mustafa Cengiz'in düellosu tansiyonu yükseltti. İlk söz alan Özbek, “Riva-Florya, Kemerburgaz, spor salonu, müze ve sermaye arttırımı gibi bir sürü projeye imza attık. Bu sözleşmenin ruhu zedelenmiştir. Galatasaray yönetimi, ‘paramız yok' diyemez. Hareket etmemiz lazım. Lafla peynir gemisi yürümüyor. Bu projeler, Galatasaray'ın geleceğinin projeleridir. 1 kuruş bile tahsil etmedik. Şirketim soruşturmadan geçiyor” dedi.

BİZİ HACZE VERDİN!

Özbek’i hedef alan Cengiz'in yanıtı ise sert oldu: “Ben size para verdim, beni soruşturdular' gibi anlattı. Ortağı olduğu kişi aynı zamanda avukatı. Bize hem icra hem haciz getirdi. 20 Ocak tarihinde seçimi kaybettikten sonra, Galatasaray Sportif A.Ş'nin hisselerine rehin koydu. Yetmedi, Emlak Konut'tan alacağımız 20 milyon Dolar'a da rehin koydu, 3 tane de senet aldı. 12 milyon Dolar ve 7 milyon Euro borcumuz var kendisine. 5 milyon TL'yi kabul etmiyorum. Bu borcu size ödeyeceğiz. Ama lütfen doğru anlatın.”