Abdülkadir Ömür Almanya’da menisküs ameliyatı oldu!

Trabzonspor´da sol dizinden menisküs ameliyatı olan Abdülkadir Ömür´ün 4 ila 6 ay arasında sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

AEK Atina maçında sol dizine aldığı darbe sonucu sakatlanan Abdülkadir Ömür, bugün Almanya´da ameliyat oldu. Kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, Abdülkadir Ömür´ün sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, oyuncunun başarılı bir ameliyat geçirdiğini ifade ederek, “AEK Atina maçında sol dizine aldığı darbe sonucu sakatlanan Abdülkadir Ömür bugün Almanya´da sol diz menisküsünden başarılı bir operasyon geçirmiştir. Yaklaşık 2 saat süren ameliyat sonrasında operasyonu gerçekleştiren doktorların verdiği bilgiye göre uygulanan ameliyat tekniği gereği oyuncumuz 4 ila 6 ay sahalardan uzak kalacaktır” dedi.

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Tedavinin bir süre Almanya´da devam edeceğini ifade eden Yaşar Kibar Güven, “Oyuncumuz Abdülkadir Ömür, ameliyat sonrası tedavi ve tetkikler için bir süre Almanya´da kalacak, ilerleyen süreçte ise Trabzon´a dönerek kontrollü olarak tedavisine burada devam edilecektir” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Başkan Ahmet Ağaoğlu da ameliyatın ardından Abdülkadir Ömür´ü Almanya´da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.