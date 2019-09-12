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Abdülkadir Ömür Almanya’da menisküs ameliyatı oldu!
Trabzonspor

Abdülkadir Ömür Almanya’da menisküs ameliyatı oldu!

Trabzonspor'da AEK maçında aldığı darbe sonucu sol diz menisküsünde yırtık tespit edilen Abdülkadir Ömür Almanya'da ameliyat edildi. Başarılı oyuncunun 4-6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

12 Eylül 2019 12:42

Trabzonspor´da sol dizinden menisküs ameliyatı olan Abdülkadir Ömür´ün 4 ila 6 ay arasında sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

AEK Atina maçında sol dizine aldığı darbe sonucu sakatlanan Abdülkadir Ömür, bugün Almanya´da ameliyat oldu. Kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, Abdülkadir Ömür´ün sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, oyuncunun başarılı bir ameliyat geçirdiğini ifade ederek, “AEK Atina maçında sol dizine aldığı darbe sonucu sakatlanan Abdülkadir Ömür bugün Almanya´da sol diz menisküsünden başarılı bir operasyon geçirmiştir. Yaklaşık 2 saat süren ameliyat sonrasında operasyonu gerçekleştiren doktorların verdiği bilgiye göre uygulanan ameliyat tekniği gereği oyuncumuz 4 ila 6 ay sahalardan uzak kalacaktır” dedi.

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Tedavinin bir süre Almanya´da devam edeceğini ifade eden Yaşar Kibar Güven, “Oyuncumuz Abdülkadir Ömür, ameliyat sonrası tedavi ve tetkikler için bir süre Almanya´da kalacak, ilerleyen süreçte ise Trabzon´a dönerek kontrollü olarak tedavisine burada devam edilecektir” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Başkan Ahmet Ağaoğlu da ameliyatın ardından Abdülkadir Ömür´ü Almanya´da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Son güncelleme 13:44 | 12 Eylül 2019
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