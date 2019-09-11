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Yerry Mina’ya bahis reklamı cezası!
İngiltere Premier Lig

Yerry Mina’ya bahis reklamı cezası!

İngiltere Futbol Federasyonu, bahis reklamlarında oynayan 24 yaşındaki Evertonlı Yerry Mina'ya 10 bin sterlin para cezası verdi.

11 Eylül 2019 07:44

İngiltere Futbol Federasyonu (FA), ülkesi Kolombiya’da bir bahis firmasının reklamlarında oynayan Yerry Mina’ya 10 bin sterlin para ve uyarı cezası verdi.

Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, “Everton oyuncusu Yerry Mina’ya FA’nın bahis kurallarını çiğnediği gerekçesiyle, 10 bin sterlin para cezası ve geleceği hakkında uyarı verilmiştir.” ifadeleri kullanıldı.

Ülkesinde bir bahis şirketinin reklamında oynayan Mina’ya, reklamın sadece İspanyolca yayınlanması, uyarı gelir gelmez yayından kaldırılması, Mina’nın reklamdan herhangi bir şahsi kazancının olmaması ve oyuncunun hatasını hemen kabul edip özür dilemesi sebebiyle en hafif cezanın verildiği belirtildi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, 24 yaşındaki oyunucunun reklam gelirlerini ülkesinde yardım yapan Yerry Mina Vakfı’na bağışladığı öne sürüldü.

Son güncelleme 07:44 | 11 Eylül 2019
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