Vedat Muriqi’nin şovu İngiltere’yi devirmeye yetmedi!

EURO 2020 Elemeleri A Grubu’nda İngiltere ile Kosova karşı karşıya geldi. Southampton’ın stadı St. Mary`s’te oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 5-3 kazandı.

Kosova 35. saniyede Berisha’nın golüyle 1-0 öne geçti. Golün asisti Fenerbahçeli Vedat Muriqi’ten geldi.

Bu gol İngiltere’yi uyandırdı! İngilizler 8. dakikada Sterling, 19’da Kane, 38. dakikada Vojvoda (K.K), 44 ve 45. dakikalarda Sancho’nun golleriyle soyunma odasına 5-1 önde gitti.

İkinci yarıda yine Berisha-Muriqi ortaklığı vardı. Kosova 49. dakikada Lazio’lu oyuncuyla durumu 5-2 yaptı. Asist yine Fenerbahçeli Muriqi’den geldi. 55. dakikada kazanılan penaltıda ise topun başına Muriqi geçti ve kaleci Pickford’u mağlup etmeyi başardı.

Geride kalan dakikalarda gol sesi çıkmazken İngiltere 65. dakikada penaltı kaçırdı.

Bu sonuçla İngiltere 4 maç sonunda 12 puana yükselirken, Kosova ise 5 maç oynadığı grupta 8 puanla 3. sırada yer aldı.