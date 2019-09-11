Valencia’da Marcelino ile yollar ayrıldı!

Valencia, geçen sezon finalde Barcelona’yı yenerek İspanya Kral Kupası’nı kazandıran teknik direktör Marcelino’yla yolları ayırdı. Valencia’nın sahibiLim, kulüp başkanıo Anil Murthy’ye kararını iletirken; Marcelino’nun yerine Celades getirildi.

Daha önce Barcelona forması giyen ve İspanya 21 yaş altı takımının eski çalıştırıcısı Celades, İspanya Milli Takımı ve Real Madrid’de de Julen Lopetegui’nin yardımcılıklarını yaptı. İspanya Ligi’nde geride kalan 3 haftada 4 puan toplayan Valencia, Cumartesi günü Camp Nou’da Barcelona’ya konuk olacak. Valencia, gelecek salı günü ise Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında Chelsea’yle kozlarını paylaşacak.