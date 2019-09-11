Vahap Şanal, Dünya Şampiyonu Magnus Carlsen’i mağlup etti

Satrancın Norveçli yıldızı Magnus Carlsen, bir satranç sitesinde oynadığı yıldırım maçlarında tesadüfen, Türkiye’de en genç yaşta Büyükusta seviyesine çıkmayı başaran, 21 yaşındaki Vahap Şanal ile karşılaştı.

5 + 0 süre kontrollü (5’er dakika ve süre eklemesiz) oynanan müsabakada Carlsen, siyahlar olarak kendi geliştirdiği eleştirilen oyunu fare savunması (The Rat) ile oyuna başladı. İlerleyen varyantın henüz 10. hamlesinde Şanal’a karşı kalite geri düşen Carlsen, “Bu durumu idare edebilirim” diyerek durumu özetledi.

Büyükusta Vahap Şanal`dan bir zafer daha Türkiye`nin en genç Büyükustası (GM) Vahap Şanal, dünya satrancında isim yapmış seri başı Büyükustaları geride bırakarak bir zafere daha imza attı. İlgili Haberi Oku

Ancak buna karşın müsabakanın sonuna kadar sağlam oyunuyla kalite üstünlüğünü koruyan Vahap Şanal maçın sonunu güçlü getirdi. Şanal’ın vezir çıkmayı garantilediği konumda rakibi Carlsen “İyi oyun, terk düğmesi neredeydi?” şeklindeki ifadesiyle terk etti.

28 yaşındaki Carlsen, 2013 senesinden beri Dünya Şampiyonluğu’nu kimseye bırakmıyor. Norveçli yıldız formsuz bir dönem geçirse de FIDE sıralamasında ilk sıradaki yerini halen koruyor.