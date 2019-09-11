Türkiye zirvede Fransa’yla yalnız kaldı! UEFA EURO 2020 Elemeleri H Grubu güncel puan durumu ve kalan maçlar!

UEFA EURO 2020 Elemeleri H Grubu’nda Türkiye yolculuğuna devam ediyor. Milli Takım, deplasmanda Moldova’yı 4-0 yenerken 6 maç sonunda puanını 15’e yükseltti ve Fransa ile zirvede aynı puanla yalnız kaldı. İzlanda da deplasmanda Arnavutluk’a 4-2 yenilince 12 puanla zirvenin 3 puan gerisine düştü. Bu sonuçların ardından grubumuzda oluşan güncel puan durumu da gecenin en çok merak edilen konuları arasına girdi. Bitime dört maç kala Türkiye, avantajlı konuma geldi.

UEFA EURO 2020 ELEMELERİ’NDE TÜRKİYE’NİN GRUBUNDA GÜNCEL PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN

Türkiye gruptaki 7. maçında 11 Ekim’de Arnavutluk’u konuk edecek. Milliler daha sonra 14 Ekim’de Fransa’nın konuğu olacak. 14 Kasım’da ise İzlanda’yı konuk edecek olan Ay-Yıldızlılar, grubun son maçında 17 Kasım’da Moldova’ya konuk olacak.

TÜRKİYE’NİN KALAN MAÇLARI: Arnavutluk, Fransa (D), İzlanda, Andorra (D)

FRANSA’NIN KALAN MAÇLARI: İzlanda (D), Türkiye, Moldova, Arnavutluk (D)

İZLANDA’NIN KALAN MAÇLARI: Fransa, Andorra, Türkiye (D), Moldova (D)

MAÇ SONUCU | Moldova 0-4 Türkiye | UEFA EURO 2020 Elemeleri Moldova Türkiye maçı ile UEFA EURO 2020 Elemeleri`nde yolculuğumuz devam etti. Milli Takım deplasmanda Moldova`yı 4-0`lık skorla mağlup etti. İzlanda`nın deplasmanda Arnavutluk`a 4-2 yenilmesiyle Milliler, Fransa`yla 15 puanla zirvede buluştu. İlgili Haberi Oku