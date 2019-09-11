Trabzonspor’a bir sakatlık şoku daha! Caleb Ekuban’dan kötü haber…

Trabzonspor, Süper Lig’in 4. haftasında 15 Eylül’de sahasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün saat 17.00’de yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenmanın son bölümünde Caleb Ekuban ile Ivanildo Fernandes’in yaşadığı sakatlık moralleri bozdu. Edinilen bilgiye göre Caleb Ekuban’ın ayak tarak kemiğinde kırık oluştu ve başarılı futbolcu yaklaşık 1.5 ay sahalardan uzak kalacak. Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda pas çalışmalarının ardından çift kale maç oynandı. Antrenmanda ülkelerinin milli takım kamplarında yer alan Novak, Sörloth, Hosseini, Uğurcan, Abdulkadir Parmak’ın yanı sıra sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden Abdülkadir Ömür ile Yusuf Sarı yer almadı.

Trabzonspor Gençlerbirliği maçının bilet fiyatları açıklandı Süper Lig`de Trabzonspor`un sahasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın bilet fiyatları açıklandı. İlgili Haberi Oku

STURRIDGE, KAMİL AHMET VE ONAZI TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI

Bu arada Gençlerbirliği maçıyla bordo-mavili forma ile ilk maçına çıkması beklenen ancak hafif sakatlığı bulunan Daniel Sturridge’nin yanı sıra sakatlıktan yeni çıkan Kamil Ahmet ve Onazi, antrenmanın ilk bölümünün ardından takımdan ayrı olarak çalıştı.

EKUBAN VE IVANILDO DEVAM EDEMEDİ

Antrenmanın son bölümünde yapılan çift kale maç sırasında ise yaşanan sakatlık keyifleri kaçırdı. Bir pozisyonda Ivanildo Fernandes ile Caleb Ekuban birbirlerine sert girince iki futbolcu da yerde kaldı. Uzun süre tedavileri yapılan oyunculardan Ivanildo Fernandes sekerek sahadan ayrılırken, Ekuban ise sol ayak bileği sarılı şekilde sahayı terk etti. Ekuban’ın ayak tarak kemiğinde kırık oluştuğu ve yaklaşık 1.5 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.