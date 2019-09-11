Trabzonspor Gençlerbirliği maçının bilet fiyatları açıklandı

Trabzonspor´un Süper Lig´in 4´üncü haftasında sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçı biletleri satışa sunuldu.

Buna göre 15 Eylül 2019 Pazar günü 20.00´de Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu´nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

Batı Alt VIP Tribün: 375 TL

Batı Alt VIP Tribün: 325 TL

Batı Alt VIP Tribün: 225 TL

Batı Alt VIP Tribün: 150 TL

Kategori 1 Batı Alt Tribün/Batı Üst Tribün: 70 TL

Kategori 2 Doğu Alt Tribün/Doğu Üst Tribün: 60 TL

Kategori 3 Doğu Alt Tribün/Doğu Üst Tribün: 50 TL

Kategori 4 Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün: 40 TL